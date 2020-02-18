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رياضة

خاص.. مدافع صن داونز: مثلي الأعلى وائل جمعة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:59 م
وائل جمعه
وائل جمعه
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مجدي سلامه
كشف أنيلي نجونجا، مدافع فريق صن داونز الجنوب إفريقي، عن مثله الأعلى في قارة أفريقيا.

وقال "نجونجا"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، "مثلي الأعلى وائل جمعة فهو لاعب رائع للغاية كنت أشاهده كثيرا حتى ألعب مثله في المباريات الكبرى".

وتابع "كنت أحب محمد أبو تريكة منذ صغري لكن الآن أنا أعشق ساديو ماني ومحمد صلاح فهما أصبحا لاعبين كبيرين في العالم أجمع".

كانت قرعة دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، أسفرت عن ملاقاة النادي الأهلي، فريق صن داونز الجنوب إفريقي، على أن تقام مباراة الذهاب على استاد القاهرة يوم 29 من شهر فبراير الجاري، بينما يقام لقاء الإياب يوم 7 مارس من الشهر القادم.
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