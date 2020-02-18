خاص.. مدافع صن داونز: مثلي الأعلى وائل جمعة

كشف أنيلي نجونجا، مدافع فريق صن داونز الجنوب إفريقي، عن مثله الأعلى في قارة أفريقيا.





وقال "نجونجا"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، "مثلي الأعلى وائل جمعة فهو لاعب رائع للغاية كنت أشاهده كثيرا حتى ألعب مثله في المباريات الكبرى".





وتابع "كنت أحب محمد أبو تريكة منذ صغري لكن الآن أنا أعشق ساديو ماني ومحمد صلاح فهما أصبحا لاعبين كبيرين في العالم أجمع".



