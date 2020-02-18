البابا تواضروس لوفد بيت العائلة المصرية: وجودنا اليوم رسالة للعالم أجمع

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن مصر بلد فريدة في التاريخ ومتميزة من حيث الأرض، لافتا إلى أننا في مصر نجد نهر النيل الذي يجمعنا حوله.





وقال البابا تواضروس - خلال استقباله اليوم لوفد من الأئمة والقساوسة المشاركين في مؤتمر "لأنى أب" والذى ينظمه بيت العائلة المصرية: "إن تواجدنا معا اليوم رسالة للعالم أجمع ، وأن هذا النيل يجمع المصريين حوله منذ آلاف السنين وأنه شريان الحياة للجميع".





وأشاد البابا تواضروس الثاني بعنوان اللقاء "لأني أب"، مؤكدا أن كلمة أب كلمة غالية، وهي مفتاح النجاح في كل أسرة وهي شعور يمكن أن نحياه، كما أنها مشاعر يسكبها الله على الإنسان، وتضمن لنا في أن تكون تربية الإنسان جيدا وتضمن السلام للمجتمع.





وتابع قائلا: "إن كلمة "أب" تعود بنا لمبادئ الأسرة التي تربينا عليها، ويضمن لنا جميعا نهاية للعنف والإرهاب والجريمة التي أتت من غياب الأبوة وتفكك الأسر نتيجة أب وأم غائبين".





وأهدى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وفد بيت العائلة، بالمقر البابوي، أيقونة رحلة العائلة المقدسة.