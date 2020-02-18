في مراكب وأعلى مواسير صرف.. صحة المنوفية تحقق 99% من المستهدف في حملة شلل الأطفال.. شاهد

متحدين الصعاب.. هكذا طافت الفرق الطبية والتمريض والمشرفين في جميع قرى ومراكز محافظة المنوفية للوصول إلى المستهدف تطعيمهم من الأطفال ضمن حملة شلل الاطفال والتي بدأت منذ يومين ومن المقرر انتهاؤها غدا.





فعلى مركب صغيرة استقلها اثنان من التمريض بمركز أشمون للمهام بعملهم في الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال لتطعيمهم من سن يوم حتى سن 5 سنوات.





من الثامنة صباحا تنطلق الفرق الطبية في كافه أرجاء المحافظة كملحمة طبية متكاملة من فرق التمريض، حيث عبر الممرضون كافة الطرق والمعديات الصغيرة ومواسير الصرف الصحي في القرى والنجوع والعزب الصغيرة.

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وأوضح الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بأن الحملة تستهدف الكشف على 665 ألفا و123 طفل بنطاق المحافظة، حيث يتم التجريع بطعم شلل الأطفال ثنائى التكافؤ (سابين الفموى) بالفم من خلال 1764 فرقة ثابتة ومتحركة موزعين على مراكز ومدن وقرى المحافظة بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.





وأكدت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، أنه تم تحقيق أكثر من ٩٩%من المستهدف تطعيمهم من الأطفال ومن المتوقع أن تتعدى النسبة 100 % مع انتهاء آخر أيام التطعيم غدا.





وتابع، أن هناك فرقا ثابتة ومتحركة تتكون من تمريض ومراقبين صحيين تطوف كافة أنحاء المحافظة للوصول إلى المستهدف تطعيمهم من الأطفال.