أحد العائدين من الصين: كنا نتعامل مع كورونا أنه دور برد

قال الدكتور عبد الرحمن أمير مساعد باحث فى المركز القومى للبحوث، وأحد العائدين من الصين، إن فيروس كورونا ظهر فى ووهان الصينية و الجميع كان يتعامل معه على أنه دور برد عادي، ولم يعطوه اهتماما.





وأضاف أحد العائدين من الصين خلال حواره ببرنامج " مساء دى إم سي" تقديم الإعلامى رامى رضوان، أن الفيروس عندما انتشر بشكل كبير تم اتخاذ إجراءات سريعة من قبل السلطات الصينية.





وأشار إلى أن، الصينيين فى شهر يناير يحصلون على اجازة لمدة 3 أسابيع وفى هذه الفترة يقومون بشراء المأكولات الغذائية ويتم تخزينها وبعد أن قاموا بشراء الأجهزة ظهر الفيروس بشكل كبير.





وأوضح أحد العائدين من الصين أن الجيش الصينى فرض السيطرة على المدينة وكان يمنعهم من الخروج لعدم الإصابة.





ولفت أحد العائدين من الصين إلى أنهم بعد ذلك علموا أن الحكومة المصرية والرئيس السيسي أمر بإرسال طائرة لعودتهم لمصر.