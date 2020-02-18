كان فاضلي شوية و أبيع الورد.. أحمد جمال يشعل السوشيال ميديا بـ فيديو جديد





كان فاضلي شوية و ابيع الورد ". وعلق أحمد جمال قائلا " #كل_سنة_وأنت_طيب ".









وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:









بس الكليب يستاهل والله❤️❤️ ـــ الكليب تحفه وانت تحفه بجد 💙😍 احلى واحد يبيع ورد 🌸❤️ مفيش حفله قريب🙈









انا مخدتش وردة يا چيمي😂❤️

😊





وقد أشار الفنان أحمد جمال على موقف طريف حدث أثناء التصوير فيقول: "اشترينا سلة كبيرة جدا مليانه ورد أحمر واشتريناها مخصوص للتصوير عشان اهديها لحبيبتي فى الكليب.. لكن اللي حصل ان طول وقت التصوير الناس اللي ماشيه بالشارع بتيجي تشتري مني و تسألني بكام الوردة فكروني ببيع..!.. ولكن بعد كده بيضحكوا لما بيقربوا وبيكتشفوا ان انا "أحمد جمال" وان ده تصوير كليب"