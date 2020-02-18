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فن

كان فاضلي شوية و أبيع الورد.. أحمد جمال يشعل السوشيال ميديا بـ فيديو جديد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:38 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان أحمد جمال فيديو له من كواليس تصوير كليب كل سنة وأنت طيب  من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلق أحمد جمال قائلا "كان فاضلي شوية و ابيع الورد #كل_سنة_وأنت_طيب".


وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:


بس الكليب يستاهل والله❤️❤️ ـــ 
الكليب تحفه وانت تحفه بجد 💙😍 احلى واحد يبيع ورد 🌸❤️ مفيش حفله قريب🙈


انا مخدتش وردة يا چيمي😂❤️
😊

وقد أشار الفنان أحمد جمال على موقف طريف حدث أثناء التصوير فيقول: "اشترينا سلة كبيرة جدا مليانه ورد أحمر واشتريناها مخصوص للتصوير عشان اهديها لحبيبتي  فى الكليب.. لكن اللي حصل ان طول وقت التصوير الناس اللي ماشيه بالشارع بتيجي تشتري مني و تسألني بكام الوردة فكروني ببيع..!.. ولكن بعد كده بيضحكوا لما بيقربوا وبيكتشفوا ان انا "أحمد جمال" وان ده تصوير كليب"
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