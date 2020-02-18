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محافظات

إزالة 11 حالة تعدي على أملاك الدولة في الأقصر.. صور

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:36 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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شمس يونس
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة برئاسة العميد علاء عبد الجابر، اليوم الثلاثاء، حملة إزالة للتعديات على أراضي أملاك الدولة. 

يأتى ذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واستكمالًا لأعمال تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية .

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وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 11 حالة تعدي بمساحة 760م2 متعدية على أراضي أملاك دولة ولاية الرى والزراعة عبارة عن مباني متنوعة بالطوب الأبيض والأحمر ومونة الأسمنت.

شارك في الحملة نائبا رئيس المركز حجازى النحاس، ومصطفى جبريل، ومختصي الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عصام العمدة مساعد المدير للوحدات، ونائب مأمور مركز شرطة القرنة، والنقيب عمرو بحيرى معاون وحدة المباحث والقوات المرافقة.
إزالة 11 حالة تعدي على أملاك الدولة في الأقصر.. صور
إزالة 11 حالة تعدي على أملاك الدولة في الأقصر.. صور
إزالة 11 حالة تعدي على أملاك الدولة في الأقصر.. صور
إزالة 11 حالة تعدي على أملاك الدولة في الأقصر.. صور
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