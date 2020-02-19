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فن

حب بيغير ملامح.. لطيفة تطرح أحدث أغانيها

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:47 ص
لطيفة
لطيفة
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شيرى نبيل
طرحت المطربة التونسية لطيفة، أغنيتها الجديدة "حب بيغير ملامح"، وهى من كلمات وألحان إسلام صبرى.

وتقول كلمات الأغنية : "هادى ومتهور غيور واثق فنفسه، بيحبنى قد الدنيا كلها وبيحب نفسه، غريب وكتاب مفتوح، شرس طيب بحبوح، هو ده حبيبى اللى مدوخنى منين ما أروح، مافيش فى الدنيا دى زى حبيبى، قلبى أنا داب فى هواه، مجنون وجنانه ده حاجة عجبانى  ومجننى معاه، لما بزعل بلاقيه محتار، وأبعد عنه بينهار، وأصحى الصبح ألاقيه جايبلى ورد ومحضرلى فطار، زى البيبى، بفرح ألاقيه مبسوط، أزعل ألاقيه مغضوض، وعشانى يهد الدنيا كلها كأنه أخطبوط".

وطرحت لطيفة، مؤخراً عدداً من أغانى ألبومها الجديد المقرر طرحه قريبا، منها "أقوى واحدة"،  "مابكرهوش" من ألبومها الجديد "أقوى واحدة"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".
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