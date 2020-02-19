غارقة في دمائها.. جريمة الاعتداء على طفلة تهز باكستان

أشعلت واقعة اغتصاب طفلة الأجواء في باكستان وثار الأهالي بسبب تلك الواقعة المريرة، فقد وقعت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات فريسة لرجل تبرأ من كل الخصال الإنسانية اعتدى عليها جنسيًا وتركها تغرق في دمائها وهرب.





بدأت القصة عندما اختفت الطفلة عن الأعين لمدة يوم كامل، مما دفع الأهل للبحث عنها بعد تغيبها عن بيتها بقرية "سارو خليل" في منطقة خيبر باختونخوا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وبعد البحث عثر عليها ملقاة على الأرض في حديقة بين شجيرات، غارقة في دمائها وعليها آثار اعتداء، ليتم نقل الطفلة إلى المستشفى، بينما توجه أهلها للإبلاغ عن الواقعة.





وشكلت الأسرة والسكان المحليون حواجز بالشوارع والطرقات والقيام بالتظاهر للمطالبة بتحقيق العدالة، ولكن انفضت المظاهرة قبل وصول الشرطة.





وانتقل الغضب من الشارع إلى منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول تفاصيل قضية الاعتداء على الطفلة، وأطلق النشطاء عدد من الهاشتاجات المطالبة بمعاقبة المتورطين أشد عقاب.