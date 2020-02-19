AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

المرور: إعادة فتح طريق العين السخنة بعد زوال الشبورة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:33 ص
عودة الحركة المرورية
عودة الحركة المرورية على طريق العين السخنة
Advertisements
أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن عودة الحركة المرورية على طريق العين السخنة بعد زوال الشبورة المائية.

وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

اقرأ أيضا:

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:
١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
٣ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى .
٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
٨- زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجأة في مياه الامطار لتجنب انزلاق السيارة.
١٠-عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية توجه ارشادات مهمة لقائدي السيارات في مياه الأمطار.. تعرف عليها

بسبب العاصفة.. الداخلية: إغلاق طريق السويس - الزعفرانة

الداخلية: إغلاق طريق العلمين الصحراوي بسبب الشبورة المائية

الداخلية: إغلاق طريق بني سويف - الزعفرانة بسبب الشبورة المائية

الطقس السيئ .. رسائل هامة من المرور لقائدي السيارات على الطرق

رسائل مهمة من المرور لقيادة آمنة على الطرق خلال الشبورة

ترشيحاتنا

الكاميرات رصدته.. كائن غريب يظهر في الليل ويختفي بسرعة البرق.. صور

انسي يا فضل.. مرتضى منصور يعلن عدم خوض مباراة القمة

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 19- 2- 2020.. فيديو

نوع مهمل من البقول يحميك من السكتات الدماغية

شروط المسح على الجورب عند الوضوء.. تعرف عليها

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا للسوبر المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي

أسعار مرسيدس 2020 mercedes egypt اليوم في مصر .. صور

بفستان أبيض قصير.. رانيا يوسف تشعل العرض الخاص لـ صندوق الدنيا بإطلالة جريئة.. صور