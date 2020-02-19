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رياضة

كارتيرون يتحدث عن صعوبة مواجهة الأهلي في السوبر المصري

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:36 ص
مؤتمر الزمالك للسوبر
مؤتمر الزمالك للسوبر المصري
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الإمارات - خاص صدى البلد
كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أهمية وصعوبة مباراة الأهلي في كأس السوبر المحلي المقرر لها غدا بالإمارات، وأنه يعلم أنها أمام فريق صعب للغاية لم يخسر محليا طوال ١٥ مباراة متتالية ويتشوق لهذه المواجهة. وأوضح المدير الفني للفريق الأبيض، خلال المؤتمر الصحفي للمباراه أنه حرص على إجراء عمليات الاستشفاء للاعبي الفريق للتغلب على الإرهاق بعد مباراة السوبر الأفريقي، في ظل سفر الفريق إلى قطر ثم العودة للقاهرة قبل السفر للإمارات.

وأضاف كارتيرون، أن الفريق سيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز، موضحا أنه ينتظر المباراة بفارغ الصبر وشدد المدير الفني على أنه يحاول أن يفصل لاعبيه ذهنيا عن مباراة السوبر الأفريقي، لأن فرحة اللاعبين بالفوز باللقب استمرت لفترة طويلة لأنها بطولة غائبة منذ فترة طويلة عن النادي، وأسعى لجعل تركيز اللاعبين منصب على لقاء الغد.

وأكمل المدير الفني: ”أنا محظوظ لأنني كنت مدربا لفرق كبيرة مثل مازيمبي والرجاء والأهلي والزمالك، وأريد فوز مباراة الغد لتحقيق بطولة جديدة للزمالك، وليس لرد الاعتبار”.

وتحدث عن الأصعب في مواجهتي الأهلي في مباراتي السوبر غدا أو لقاء الدوري المقرر له يوم 24 من الشهر الجاري، مؤكدا أن لقاء الغد هو الأصعب لأن الأهلي كان لديه وقت للتحضير، في حين جاء الزمالك من قطر والفريق مستهلك بعد خوض مباراة السوبر الأفريقي وبذل كل طاقته أمام الترجي.

وأضاف المدير الفني: ”بعد عودة الزمالك من قطر، أخطرت اللاعبين بأن مباراة السوبر الأفريقي انتهت وعليهم التركيز في لقاء الأهلي ولا بد من الفصل بين البطولتين وعلينا أن نلعب للفوز ونحصل على بطولة جديدة لاستكمال فرحتنا”.

وقال المدير الفني: "وجودي من قبل على رأس القيادة الفنية للأهلي ليست ميزة، لأن الفريقين كل منهما كتاب مفتوح للآخر، وبعد رحيلي تعاقد الأهلي مع لاعبين جدد، وعاد اللاعبون المصابون للفريق".
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