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تداول 546 ألف طن بضائع بموانئ البحر الاحمر خلال يناير 2020 .. وتداول 415 الف طن بزيادة 4% بـ سفاجا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:00 م
صدى البلد
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حسن غنيمة

تداول 546 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر 

تداول 415 الف طن بضائع بنسبة زيادة 4%  بـ ميناء سفاجا 

تداول  33 الف طن ميناء نويبع


أعلن المركز الإعلامي لمواني البحر الأحمر تحقيق تداول 546 الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر يناير الماضى حيث سجلت الواردات 290 الف طن بينما سجلت الصادرات 256 الف طن بضائع.


وشهد ميناء سفاجا تداول 415 الف طن بضائع بنسبة زيادة 4% عن الفترة المقبلة للعام الماضى بكمية وارد 245 الف طن و صادر 170 الف طن.


بينما شهد ميناء نويبع تداول 33 الف طن بكمية وارد 10 الاف طن و صادر 23 الف طن بضائع ، فيما شهد ميناء السويس تداول 30 الف طن بضائع بكمية وارد 10 الاف طن وصادر 20 الف طن بضائع. 


وشهد ميناء الزيتيات وصول 25 الف طن بروبلين بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 43 الف طن فوسفات.


على جانب اخر ، تشهد موانى البحر الاحمر اليوم تداول 535 شاحنة و56 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 100 شاحنة و1 سيارة بينما تغادر العبارة امانة وعلى متنها 19 شاحنة و15 سيارة .


فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة وادى العريش وعلى متنها 63 الف طن قمح روسى وثلاث سفن اخرى وهى امانة، الحرية2، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 112 شاحنة و21 سيارة وغادرت السفينة Cerma وعلى متنها 36 الف طن فوسفات متجهة الى اندونيسيا والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 102 شاحنة و4 سيارة.


كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 22 شاحنة و1 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين سينا وبريدج وعلى متنهم 6 شاحنة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 39 شاحنة بينما تغادر ميناء الغردقة العبارة كوين نفرتيتى وعلى متنها 14 سيارة .


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