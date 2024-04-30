مصر الجديدة للإسكان توافق على تطوير 884 فدانا بهليوبوليس الجديدة

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام موافقتها على توقيع ملحق التعاقد الخاص بشركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقاري والسياحي المتعلق بتطوير الأرض الشمالية البالغ صافي مساحتها القابل للتطوير 894 فداناً بمدينة هليوبوليس الجديدة.

وقالت شركة مصر الجديدة للإسكان، إن العقد يتضمن حد أدى مضمون بمبلغ 23.806 مليار جنيه، ودفعة مقدمة قدرها 155.25 مليون جنيه وخطاب ضمان بقيمة 134.55 مليون جنيه.

وأوضحت شركة مصر الجديدة للإسكان أن الشرق الأوسط للتنمية سوف تنتهي من تصميم المخطط العام للمشروع بالمنطقة الجنوبية البالغ مساحتها 865 فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة بواسطة مجموعة استشارية من إنجلترا وأسبانيا ومصر قبل نهاية أغسطس المقبل، والبدء في تسويق وتنفيذ المشروع فور صدور القرار الوزاري.

وأوصى مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير باستكمال المفاوضات مع المطورين المتقدمين للشركة لتطوير مساحة 491 فداناً في مدينة هليوبوليس الجديدة، ومخاطبة مقدمي العروض غير المكتملة للحدود الدنيا التي يستهدفها المجلس والتي تتضمن حدى أدنى مضمون بقيمة 16.5 مليار جنيه، ودفعة تعاقد لاتقل عن مليار جنيه، وقيمة حالية للإيرادات لاتقل عن 35 مليار جنيه في فترة تطوير وبيع لاتزيد على 12 عاماً.

ووافق مجلس إدارة الشركة عقد الجمعية العامة العادية في 23 مايو 2024.

مؤشرات سنوية

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 15.620 مليار جنيه، مقابل 1.999 مليار جنيه في عام 2022.

يشار إلى أن مصر الجديدة للإسكان والتعمير، سجلت صافي ربح بلغ 7.808 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 603.239 مليون جنيه في عام 2022.