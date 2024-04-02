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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر الجديدة للإسكان في العام 2023.. أرباح تاريخية وتعيين رئيس تنفيذي جديد

صدى البلد

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع صافي ربحها بنسبة 1194%، خلال العام الماضي 2023.


وكشفت القوائم المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تسجيل صافي ربح نحو 7.808 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 603.239 مليون جنيه في عام 2022.

وشهدت إيرادات الشركة نموا كبير خلال العام الماضي لترفع إلى 15.620 مليار جنيه من 1.999 مليار جنيه في عام 2022.


وخلال 2023، باعت مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أرض هليوبارك المدرجة ضمن مخزون الأراضي بالقوائم المالية للشركة البالغ مساحتها 1695 فدان بالقاهرة الجديدة بالأمر المباشر لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمبلغ مقطوع قدره 15 مليار جنيه.


وتسدد قيمة الأرض على دفعة واحدة عند التعاقد على أن يستنزل منه القيم الخاصة بالاستنزالات والمقدرة بحوالي 2 مليار جنيه تقريباً.


وفي ديسمبر 2023، وقعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، العقد النهائي مع شركة إم جي للتخطيط العمراني، للمشاركة في تطوير مساحة 77.19 فدان بمدينة نيو هليوبوليس، بنظام المشاركة في الإيرادات والمتوقعة أن تصل لنحو   32.1% بمبلغ 3.394.281 مليار جنيه بحد أدنى مضمون وذلك خلال فترة 14 عاماً.


وشهد العام 2023، تعيين سامح السيد إبراهيم حمودة، عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة استقالة تامر ناصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق للشركة.


يشار إلى أن مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حققت صافي ربح بلغ 8.07 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 652.99 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.


وانخفضت إيرادات الشركة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 399.97 مليون جنيه، مقابل 1.87 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
 

أسهم الشركة


وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة وزارة قطاع الأعمال العام نحو  (72.251%) من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

مصر الجديدة للاسكان صافى ربح مشروع هليوبارك نيو هليوبوليس أراضي

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