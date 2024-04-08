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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر الجديدة للإسكان: شركات عقارية تتنافس على تطوير 500 فدان بهليوبوليس الجديدة

شركة مصر الجديدة
شركة مصر الجديدة للإسكان

كشفت مصادر أن شركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" تلقت عروضاً من شركتي "هايد بارك" العقارية، و"لافيستا للتطوير العقاري" للمشاركة في تطوير 500 فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة.

 وقالت المصادر في تصريحات لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرج" إن شركتي "هايد بارك"، و"لافيستا" تتنافسان مع "ماونتن فيو"، و"مدينة مصر" على تطوير 500 فدان بنظام المشاركة، والمتوقع الفتح الفني والمالي للمظاريف المغلقة للعروض المتنافسة خلال الأسبوع المقبل.

تمتلك "الشركة القابضة للتشييد والتعمير" الحكومية نحو 72.25% من أسهم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، التي يبلغ رأس مالها 334 مليون جنيه تقريباً.

وأضافت أن قيمة الأرض التي سيقوم عليها المشروع تبلغ 10 مليارات جنيه. ووقعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عقد مشاركة لتطوير مشروع سكني على مساحة 865 فداناً بمدينة هليوبوليس الجديدة، شرقي القاهرة، مع شركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقاري والسياحي المملوكة للملياردير المصري محمود الجمال، مطلع يناير الماضي

مدينة "هليوبوليس الجديدة"

وتقع مدينة "هليوبوليس الجديدة"، شرق محافظة القاهرة في مصر، على مساحة 5885 فداناً، تم تأسيسها بموجب القرار الجمهوري رقم 193 لسنة1995

مصر الجديدة للاسكان هايد بارك لافيستا للتطوير العقاري القابضة للتشييد والتعمير هليوبوليس الجديدة

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