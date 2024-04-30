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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

داعش يعلن مسئوليته عن الهجوم على مسجد في إقليم هرات بغرب أفغانستان

صدى البلد

أفادت وكالة رويترز أن تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسئوليته عن الهجوم على مسجد في إقليم هرات بغرب أفغانستان.

وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص خلال الهجوم على المسجد، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد المتين قاني، إن مسلحًا مجهولا أطلق النار على أشخاص داخل مسجد في منطقة غوزارا غرب مدينة هرات، ما تسبب بمقتل ستة منهم وإصابة سابع بجروح".

وفي نوفمبر الماضي، قُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وأصيب 20 آخرون في انفجار بحافلة ركاب في العاصمة الأفغانية كابول.

وفي أكتوبر، أفادت تقارير بمقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 17 آخرين في انفجار وقع في مسجد في مقاطعة بغلان شمال شرق أفغانستان.

داعش الهجوم على مسجد في إقليم هرات أفغانستان تنظيم داعش الإرهابي وزارة الداخلية الأفغانية

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