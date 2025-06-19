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للسيطرة على السعار.. الخدمات البيطرية تتخذ إجراءات عاجلة بالتعاون مع شركة عالمية
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للسيطرة على السعار.. الخدمات البيطرية تتخذ إجراءات عاجلة بالتعاون مع شركة عالمية

الخدمات البيطرية
الخدمات البيطرية
شيماء مجدي

وقعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون مشترك، مع كبرى الشركات العالمية، بهدف دعم خطة الدولة للسيطرة على مرض السعار، من خلال تنفيذ حملات تحصين موسعة، وتكثيف التوعية المجتمعية على مستوى المحافظات.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز مفاهيم الصحة العامة وتنفيذ نهج "الصحة الواحدة"، وتنفيذًا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، واتساقًا مع أحكام القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي يهدف إلى تقنين أوضاع الكلاب غير المرخصة، وتعزيز إجراءات الحماية المجتمعية من مخاطر العقر.

وأشار الأقنص، إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج الذي يشمله البروتوكول على عدة مراحل، تبدأ بحصر شامل لأعداد الكلاب الضالة في المناطق المستهدفة، بناءً على خرائط الإصابة بحالات العقر، وشكاوى واستغاثات المواطنين، ثم تنظيم  حملات توعية ميدانية للمواطنين حول خطورة مرض السعار، وطرق الوقاية منه، وآليات التعامل مع حوادث العقر، ثم تنفيذ حملات تحصين موجهة باستخدام لقاح السعار المقدم من الشركة العالمية.


وأضاف رئيس الهيئة، أنه بموجب الاتفاق، تقوم الشركة بتوريد 5000 جرعة من لقاح السعار خلال المرحلة الأولى، فضلا عن تقديم الدعم الفني واللوجيستي للفرق البيطرية، بحيث تتولى الهيئة العامة للخدمات البيطرية مهمة الإشراف الكامل على تنفيذ الحملة، وضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة البيطرية.

وتابع أن هذا البروتوكول يعد  نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، في سبيل تحقيق هدف "مصر خالية من السعار بحلول عام 2030"، والحفاظ على صحة الإنسان والحيوان في آن واحد، بما يتماشى مع السياسات الوطنية وتعليمات القيادة السياسية.

الخدمات البيطرية السعار تكثيف التوعية بروتوكول تعاون

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