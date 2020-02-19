الكهرباء تكشف كيف تغلبت الوزارة على أزمة الفواتير الكبيرة؟.. فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة كانت تعانى من قلة عدد الكشافين والمحصلين بالوزارة، لافتًا إلى أن العدادات الحديثة الإلكترونية أصبحت عملية أكثر لأنه لا يتم استخدام العنصر البشرى بها وتضمن دقة احتساب الاستهلاك.





وأضاف الدكتور أيمن حمزة، خلال حديثه ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، أن العدادات الإلكترونية ستعمل على الاستغناء عن المحصل والكشاف، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع شركة لقراءة العدادات وتطبيق برنامج القراءة الموحد.





وتابع أن برنامج القراءة الموحد يلزم القارئ على تصوير العداد بحيث أنه لن يتم اتخاذ أو اعتماد القراءة إلا بعد إرسال صورة مسجل بها التاريخ والوقت والمكان.





وأشار إلى أنه كان يكتب فى السابق قراءات خاطئة بسبب ضغط العمل وقلة عدد الكشافين والمحصلين، مضيفًا أن تطبيق التكنولوجيا فى العدادات سيعمل على تجنب خروج فواتير بأسعار كبيرة.





وأوضح أن كتابة قراءة العداد يتم من خلال تطبيق تابع لوزارة الكهرباء ولا يتم فتحه إلا داخل الشقة أو المقر، مع ضرورة تصوير العداد وإرساله.