بعد نجاحاته مع الهضبة ورامي صبري.. عزيز الشافعي يكشف عن أحدث أعماله

كشف الشاعر والملحن عزيز الشافعي عن جديده الفني بعد النجاح الكبير الذي حققه مع عمرو دياب في البوم سهران و رامي صبري بأغنية "حياتي مش تمام".





وقال عزيز الشافعي، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "احرص على التعاون مع جميع الفنانين لكي أقدم أشياءً مميزة لأن القادم والجديد سيكون مختلفا عن "اللي فات".





وأضاف: "أما عن جديدي، فأنا أحضر لأغنية سينجل مع خالد سليم، وأيضا التعاون مع الفنان الكبير حميد الشاعري في ألبومه الجديد مع الشاعرين أمير طعيمة وتامر حسين".





يشار إلى أن عزيز الشافعي شارك في ألبوم الهضبة بـ 5 أغنيات "زي مانتي" و"بالضحكة دي" من كلماته وألحانه، "سهران" و"يوم تلات" و"قدام مرايتها" من كلمات تامر حسين وألحانه.

