منتخب شباب اليد يهزم البحرين ويصعد لدور الـ ٨ ببطولة البحر المتوسط باليونان

ويتصدر المنتخب الوطني قمة المجموعة الأولي حتي الآن بعد مباراة البحرين اليوم برصيد ١٩ نقطة قبل مباراته الأخيرة أمام رومانيا التي تقام الليلة وذلك بعد الفوز الصعب لمنتخب صربيا علي رومانيا بنتيجة ٢٢/٢٤ بصعوبة ليرتفع رصيد صربيا إلي ١٨،٥ نقطة ورومانيا ١٧ نقطة قبل مباراته أمام منتخب مصر .





وضمنت كل من مصر وصربيا ورومانيا الصعود لدور الثمانية للبطولة الذي تنطلق مبارياته بعد غد بخروج المغلوب بينما يبقي صراع المنافسة علي البطاقة الرابعة في المجموعة الأولي بين البحرين والكويت والسعودية واليونان نظرا لتقارب رصيدهم من التقاط ونتائج مواجهتهم ستحسم بطاقة الصعود الرابعة لدور الربع النهائي .





أما المجموعة الثانية فضمن منتخب أسبانيا متصدر قمة المجموعة الأولي يليه كرواتيا ثم مونتينيجرو ثم تونس الصعود لدور الثمانية بينما ستلعب منتخبات مقدونيا والمغرب وتركيا علي المراكز من التاسع وحتي الرابع عشر مع المنتخبات أصحاب المراكز من الخامس للسابع من المجموعة الأولي .





وتحصل جميع المنتخبات المشاركة علي راحة سلبية غدا بعدما خاص كل منتخب ٦ مباريات متتالية خلال ثلاثة أيام فقط بواقع مباراتين يوميا صباحا ومساء .





وتستكمل مباريات دور الثمانية غدا الجمعة حيث يلعب أول المجموعة الأولي مع رابع المجموعة الثانية وأول الثانية مع رابع الأولي وثاني الأولي مع ثالث المجموعة الثانية وثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولي في دور الثمانية . كان منتخب مصر تعادل في المباراة الأولي بالمجموعة الأولي أمام اليونان ٢١/٢١ ثم علي السعودية بنتيجة ١١/٢٩ ثم تعادل مجددا مع صربيا ٢٠/٢٠ ليفوز علي الكويت في المباراة الرابعة بنتيجة ١٨/٢٥ وأخيرا علي البحرين اليوم ١٨/٢١ .