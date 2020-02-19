طقس سييء..سقوط أمطار غزيرة علي أنحاء محافظة بني سويف ..فيديو

شهدت محافظة بني سويف سقوط أمطار في بعض الأماكن، اليوم الأربعاء، مع هبوب رياح باردة في أول سقوط كيقف للأمطار تشهده المحافظة خلال فصل الشتاء الحالي.





من ناحيتها استعدت مديرية الري ببني سويف مبكرا لاستقبال فصل الشتاء بالتنسيق مع الوزارة وغرفة عمليات المحافظة والوحدات المحلية والجهات المعنية من خلال استخدام المعدات المتنوعة فى تطهير مخرات السيول المنتشرة بالمحافظة ويبلغ عددها 7 مخرات، منها 6 مخرات فى مناطق شرق النيل ببنى سويف ومركزى ببا جنوب المحافظة وناصر شمالها.





وتصب جميعها في مجرى نهر النيل، وتبعد عن المناطق السكنية كثيرا ولا توجد تعديات عليها، وهى مخر السيل فى سنور بطول 3 كيلو مترات وعرض 30 مترا، بياض العرب بطول 3.6 كيلو متر وعرض 10 مترات، وادى غراب بطول 2 كيلو متر وعرض 4 أمتار، وادى فقيرة بطول 300 متر، غياضة الشرقية بطول 3 كيلو مترات، جزيرة أبو صالح بطول 1.3 كيلو متر، بالإضافة إلى مخر سيل طما فيوم، والذى يبلغ طوله 1.6 كيلو متر ويصب فى بحر يوسف، والذى يعد الوحيد القريب من مناطق تجميع مواد البناء "زلط ورمل وطوب" وتم تطهيره مبكرًا، مع باقي المخرات السبعة الأخرى الكائنة شرق النيل.

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من ناحيته أشار المهندس أحمد صحصاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ، إلى أن قطاعات وإدارات ومواقع الشركة استعدت لاستقبال الشتاء، من خلال مراجعة محطات الصرف الصحى والتأكد من عملها بكفاءة وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، علاوة على تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحى والاطمئنان على جاهزية سيارات كسح وشفط المياه، من أماكن تجمعها بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل فى تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول على المحافظة.

فيما أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، استعداد المحافظة لمواجهة السيول المحتملة فى فصل الشتاء، من خلال خطة متكاملة بمشاركة مديرية الرى وغرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات والجهات المعنية مثل الصحة، والتموين ومديرية الطرق والنقل، وهيئة الطرق والكبارى، والتضامن الاجتماعى، والإسعاف،الحماية المدنية والوحدات المحلية، بالإضافة إلى التأكيد على مسؤولى قطاع الصحة والتضامن الاجتماعي بإعداد التجهيزات اللازمة لمراكز الإغاثة والإيواء وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل الإعاشة لمواجهة أية أزمات محتملة،، فضلا عن الاطمئنان على استعداد قطاع الكهرباء بالمعدات والمولدات فى حالة انقطاع التيار الكهربائى بسبب سقوط الأمطار، حتى لا تتضرر الخدمات الحيوية، مشيرا إلى متابعته الجهود الميدانية للتأكد من صيانة وتطهير المخرات السبعةالموجودة بمناطق شرق النيل وطما فيوم، وتجهيزها لاستقبال أية سيول أو أمطار محتملة فى الخريف وموسم الشتاء.