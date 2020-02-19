السيسي: شرفت باستقبال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه شرف اليوم باستقبال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.





وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "شرفت اليوم باستقبال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ونؤكد حرصنا على تعميق العلاقات الممتدة بين مصر وبيلاروسيا في شتى المجالات".



