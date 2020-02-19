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أخبار البلد

السيسي: شرفت باستقبال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:04 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه شرف اليوم باستقبال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "شرفت اليوم باستقبال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ونؤكد حرصنا على تعميق العلاقات الممتدة بين مصر وبيلاروسيا في شتى المجالات".

وقد استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وعقب ذلك أجرى الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية تلتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.
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