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أخبار البلد

رئيس اتحاد العمال: مصنع «300 حربى» فخر لكل المصريين

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:46 م
صدى البلد
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محمد غالي

تابع عمال مصر ومنظماتهم النقابية بكل فخر وسعادة غامرة قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح العديد من المشروعات الصناعية للانتاج الحربى لتصنيع الذخائر والاسلحة المتعددة الاغراض والاهداف.

وقال النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ان هذه الانجازات الصناعية تدعو الى الشعور بالفخر لدى كل المصريين الذين يثقون فى القيادة السياسية الوطنية الواعية وهى اضافة نوعية متميزة لحجم الانجازات والمشروعات التى تحققت فى عهد الرئيس السيسي.

واضاف .. لقد كان لى شرف المشاركة فى تدشين هذه الصناعات وتفقدها والتى استهدفت توفير الحماية للوطن وهى اضافة اقتصادية لزيادة الدخل القومى .. وإننى اذ اشعر بالسعادة الغامرة فإننى أشد على أيدى العاملين فى المصانع الحربية على حسن ادائهم وعطائهم المتميز لمصر الحبيبة والارتقاء بها الى صفوف الدول المتقدمة.

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