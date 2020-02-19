الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية.. مدة الدراسة عامٌ لجميع التخصصات.. 13 شرطا للقبول .. وفتح باب التقديم 24 فبراير

قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية:

= تشمل الدفعات 116 أطباء و66 مختلط و108 رئيسات تمريض

= يمكن للأطباء البشريين الترشح للعمل كأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب

= يسمح للضباط الإحتياط والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليا بالتقدم لهذه الدفعة

= فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة يوم الإثنين الموافق 24 / 2 / 2020





صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية دفعة مايو 2020 والتى تشمل الدفعات 116 أطباء و66 مختلط ، والدفعة رقم 108 رئيسات تمريض.





صرح بذلك اللواء أح أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية أثناء وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة.





وأشار مدير الكلية الحربية أن التخصصات المطلوبة من الذكور تشمل: "الطب البشري - الطب البيطري - طب الأسنان - الصيدلة من الذكور الحاصلين على دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه"، ويمكن للأطباء البشريين الترشح للعمل كأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب للقوات المسلحة فى حالة اجتيازه المعايير والاختبارات المؤهلة لذلك.





ويشترط لدفعة الأطباء ألا يزيد السن فى 1/4/ 2020 للأطباء البشريين والأسنان الحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير عن 34 سنة والحاصلين على درجة الدكتوراه عن 38 سنة، والأطباء البيطريين والصيادلة الحاصلين على درجة دبلوم دراسات عليا أو ماجستير عن 30 سنة والحاصلين على درجة الدكتوراه 34 سنة.





أما بالنسبة للتخصصات المطلوبة من خريجى الجامعات للدفعة 66 مختلط يشترط أن يكون المتقدم من الذكور الحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراة في تخصصات كلية العلوم الآتية: "كيمياء خاصة - كيمياء مزدوجة – ميكروبيولوجى – كيمياء حيوية – حيوان – بيولوجي – جيولوجيا – فيزياء – كيمياء تحليلية – حواسب وتكنولوجيا المعلومات".





بالإضافة إلى الذكور الحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراة من كليات الحاسبات والمعلومات والحقوق والتجارة "محاسبة" والزراعة والتربية الرياضية واللغات "إنجليزي – عبري – ألمانى – فرنسى – يابانى – لغة عربية" وإقتصاد وعلوم سياسية وآداب علم نفس وآداب إجتماع وإعلام وصحافة وسينما وفنون جميلة "نحت ورسم" وتربية موسيقية، على أن لا تزيد السن فى 1/4/ 2020 للحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير على 30 سنة والحاصلين على درجة الدكتوراه على 34 سنة.





أما بالنسبة للتخصصات المطلوبة من الإناث يشترط أن تكون المتقدمة من الحاصلات على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراة فى تخصصات الصيدلة وآداب علم نفس ورئيسات تمريض على أن لا يزيد السن فى 1/4/ 2020 للحاصلات على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير عن 30 سنة والحاصلات على درجة الدكتوراه عن 34 سنة.





للشروط العامة للقبول:





= أن يجتاز بنجاح إختبارات اللياقة البدنية

= أن يجتاز الإختبار الشخصي "كشف الهيئة" = أن لا يقل الطول عن 170 سم للذكور و155 سم للإناث

= أن لا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية = أن يكون حاصلا على المؤهل من الجامعات الحكومية والخاصة = أن لا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف = أن يجتاز بنجاح الإختبارات النفسية والعرض الطبى العام والذى يشمل التحاليل الطبية المتقدمة = أن يؤدى بنجاح إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع 7.5 متر بدون تردد وللمرة الأولى = أن يكون حسن السير والسلوك وأن لا يكون قد إستقال أو فصل تأديبيًا من أى كلية أو معهد أو مدرسة = أن يكون الطالب ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية دولة أخرى

= أن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ويتم إستخرجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم

= أن يكون لائقًا طبيًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبى للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدم لها فى حالة عدم اللياقة الطبية

= أن يتقدم طالب الإلتحاق بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للكلية الحربية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجودة بالكلية.





ويسمح للضباط الإحتياط والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليا بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط وأن يكون المتقدم حاصلًا على دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه فى نفس التخصص.





وتكون مدة الدراسة عاما دراسيا لجميع التخصصات ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية، علمًا بأنه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة يوم الإثنين الموافق 24 / 2 / 2020.