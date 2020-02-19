AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميدو يستعيد ذكرياته في هولندا ويكشف صراعه مع كومان بسبب الفيراري

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:47 م
ميدو
ميدو
Advertisements
حسام الحارتي
استعاد أحمد حسام "ميدو" ذكرياته مع فريقه القديم أياكس أمستردام الهولندي وخلافاته مع المدرب رونالد كومان الذي يقود منتخب هولندا الأول لكرة القدم الآن.

ميدو قال في برنامج "سيلفي" على قناة أبوظبي الرياضية: "عقلية الهولنديين لا تتقبل فكرة اقتناء شاب صغير لم يتجاوز الـ18 من عمره سيارة فارهة".

وحظيت فترة أحمد حسام ميدو مع أياكس أمستردام بالعديد من الأزمات والصراعات أبرزها مع مدربه كومان، رغم تألقه في تلك الفترة مع مصنع النجوم الهولندي.

وأضاف ميدو: "أحب السيارات، وعندما امتلكت ثمن شراء سيارة فيراري لم أتردد، لكن كومان اعترض وقتها وتحدث مع الإعلام، وتعرضت لهجوم".

وتابع مهاجم أياكس أمستردام السابق: "عمدة أمستردام يذهب إلى عمله بالدراجة، وكبار المسئولين هناك كذلك، أما أنا فكنت أمتلك فيراري وأنا عمري 18 سنة".

وأنهى ميدو: "قلت لكومان (ملكش دعوة) ردًا على تصريحاته بشأن رفض اقتنائي فيراري، ونقلت له عن طريق الإعلام أن ما يهمه فقط هو الملعب".

وانتقل إلى أياكس أمستردام في صيف 2001 قادمًا من فريق جنت البلجيكي ليزامل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في هجوم الفريق الهولندي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حارس مانشستر يونايتد التاريخي: إبراهيموفيتش قادر على إعادة ميلان لقمة الكالتشيو

هولندا تحذر رعاياها من السفر إلى إيران إلا في حالة الضرورة القصوى

قديمة.. ميدو يستعيد ذكرياته مع أياكس الهولندي

رسميا.. أياكس يعلن انضمام حكيم زياش إلى تشيلسي

ترشيحاتنا

على هامش السوبر .. الأهلي يتعادل مع الزمالك 3-3 فى مباراة استعراضية

مدحت شلبي مفاجأة أون سبورت فى السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

مصادر: لا صحة لوقوع مشاجرة بين كهرباء ورمضان صبحي

تراجع في أغلب بنوك مصر.. تعرف على سعر الدولار الآن

متهم يقفز من الطابق الرابع بعد عرضه على النيابة بالمنيا

تقلبات جوية في الكويت والإمارات وصقيع وأمطار رعدية بالسعودية.. مؤشرات طقس الخليج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد معدية وزيرة الهجرة..القمامة تصاحب محافظ الغربية فى جولة ميدانية .. شاهد

بعد تهديدها بالانتحار.. 15 صورة تكشف عن إطلالات منى فاروق

سكودا تعلن فتح باب حجز تجربة قيادة لسيارات skoda karoq .. صور