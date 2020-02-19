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رياضة

قبل لقاء الأهلي.. مدافع صن داونز يتعرض لإصابة خلال مواجهة بلومفونتين

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:39 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق صن داونز، فوز صعب على ضيفه فريق بلومفونتين سيلتيك، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ20، من دوري جنوب أفريقيا.

وتعرض موسى ليبوسا مدافع صن دوانز لإصابة في مواجهة بلومفونتين سيلتيك في دوري جنوب أفريقيا قبل مواجهة الأهلي.

وشهدت المباراة عودة الحارس الأوغندي دينيس أونيانجو لحراسة عرين صن داونز ، بعد أن لاحت بعض شكوك حول مشاركته أمام الأهلي.

وأسفرت قرعة دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة النادي الأهلي لفريق صن داونز جنوب الإفريقي، على أن تقام مباراة الذهاب يوم 29 من الشهر الجاري ويقام لقاء الإياب يوم 7 مارس من الشهر القادم.

ويُعد فريق "صن دوانز" جنوب الإفريقي واحدًا من أقوى الفرق الإفريقية داخل القارة والذي توّج ببطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2016 على حساب نادي الزمالك وذلك بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-1 بمجموع المباراتين، كما فاز على النادي الأهلي العام الماضي وألحق به هزيمة بخماسية جعلته يودع البطولة من دور ربع النهائي.

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