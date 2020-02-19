حقيقة طلب تامر أمين من زوجته ترك العمل وارتداء الحجاب.. فيديو

قال الإعلامى تامر أمين، إنه يقوم بتربية أولاده بنفس الطريقة التي تربي بها من الصغر.

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن أولاده لديهم ذوق فني، وأنه هو وزوجته يتعاملان مع أولاده برفق.





ولفت تامر أمين إلى أنه يقدم النصائح لأولاده ويتركهم، وكشف أنه لم يطالب زوجته بترك العمل و ارتداء الحجاب منذ 20 عامًا.

وأشار تامر أمين إلى أنه برئ من جلوس زوجته فى البيت، وأكد أنه يتعالم مع أولاده كأخ كبير، وأوضح تامر أمين، أنه يتعامل مع أولاده بنوع من الحزم الممزوج باللين والرفق.





وتابع تامر أمين أن لديه بنتين، وتربية البنات صعبة، وتحتاج لنوع خاص من التعامل.