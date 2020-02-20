حبس شخص في اتهامه بالاستيلاء على 70 ألف جنيه من شركة صرافة بمصر الجديدة

قرّرت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاستيلاء على 70 ألف جنيه من داخل شركة صرافة بمصر الجديدة.

وكان قسم شرطة مصر الجديدة، تلقى بلاغا من موظفة بشركة للصرافة، والمدير التنفيذي لذات الشركة، بتضررهما من موظف بالمعاش؛ لقيامه بالحضور لمقر الشركة عملهما، وطلبه من الأولى استبدال مبلغ مالي 17 ألف ريال سعودي للعملة المصرية، إلا أنه تمكن من مغافلتها والاستيلاء على مبلغ مالي 70 ألف جنيه مصري ( قيمة تغيير العملة) دون تسليمها المبلغ المالي حوزته ولاذ بالفرار.

ةبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة.



