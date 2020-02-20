وزير الشباب والرياضة: نمتلك استادات مؤهلة لاستضافة الأحداث الكبرى.. فيديو

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن "قرار إعادة الجماهير إلى الاستاد يجب أن يكون بناءً على مشروع من اتحاد الكرة، وبالتالي قمت بعقد اجتماع مع كل الأندية، واتفقنا على مشروع المتدرج وهو بداية 500 ألف".





وأضاف أشرف صبحي ، خلال حواره في برنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن"، أنه "بالتنسيق مع اتحاد الكرة والجهات الأمنية، وجاءت بعد ذلك بطولة أفريقيا ونجح بالنظام الموجود وبناءً على ذلك أصبح لدينا 6 استادات مؤهلة لاستضافة الجماهير".





وأوضح أشرف صبحي ، أن هذه الاستادات منها استاد القاهرة وستاد السلام واستاد الدفاع الجوى واستاد السويس واستاد الإسماعيلية، كما أن هذه الاستادات لا تكفي عدد الفرق في الدوري.





وأكد أشرف صبحي أن "الاستادات سوف تحتوى على البوابات الإلكترونية وعلى كاميرات المراقبة في جميع المدرجات، ونمتلك استادات مؤهلة لاستضافة الأحداث الكبرى".





وأشار إلى أن عند تطبيق السيستم مثلما كان في أفريقيا لن يستطيع أحد عمل أى مشاكل لأن الأمن سيكون على علم ويتعامل مع الموقف.