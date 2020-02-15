أشرف صبحي: لن نتدخل لتأجيل مباراة القمة.. فيديو

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن فوز الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، يعد استكمالًا لإنجازات الرياضة المصرية.

وأضاف أشرف صبحي ، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، إن تتويج الزمالك بالسوبر، يتماشى مع استراتيجية الدولة في تمثيل مصري مشرف في البطولات الدولية ولذلك فسوف يكون فى المطار، لاستقبال بعثة الزمالك".





وأوضح أشرف صبحي، إن الزمالك كان لديه إصرار كبير على الفوز، وهذه عوامل النجاح وكانت متوفرة اليوم لذلك فاز باللقب"، متمنيا أن يحالف التوفيق للأهلي ولكافة الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية".





كما تحدث عن طلب المصري خوض مباراتي نهضة بركان في المغرب، قائلا: "أرفض التعليق على هذا الأمر، والفرق المصرية ستلعب على ملاعبنا".





وعن نقل مقر الكاف :" كان هناك تلميحا مباشرا وغير مباشر على نقل مقر كاف من مصر، ولكننا استطعنا أن نصل لتجديد فترة بقاء المقر في مصر لمدة 10 سنوات".





وعن تأجيل مباراة القمة، قال:" الوزارة لن تتدخل في أمر تأجيل المباراة ، ودورنا هو مراقبة الحالة العامة أو يكون الموضوع قومي، غير ذلك فهذه الأمور متروك للقوة التشغيلية".