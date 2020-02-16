أشرف صبحي: إقامة السوبر المحلى فى الإمارات تسويق جيد للكرة المصرية

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتتويج نادي الزمالك بالسوبر الإفريقي، متمنيا التوفيق لجميع الفرق المصرية والمنتخبات الوطنية.

وتابع أشرف صبحي في تصريحات لبرنامج نمبر وان تقديم الإعلامي عمر ربيع ياسين، والذي يذاع على قناة النهار: "أهنئ الزمالك لاعبين وجهازا فنيا وإدارة وجماهير على السوبر الإفريقي".

وأضاف: "الأهلي والزمالك يمثلان قيمة كبيرة في الكرة العربية وإقامة السوبر المحلى فى الإمارات تسويق جيد للكرة المصرية ، ونشكر دولة الإمارات الشقيقة على استضافة قطبين الكرة المصرية

واستقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بعثة الفريق الاول لكرة القدم بعد تحقيقه لقب بطولة كأس السوبر للمرة الرابعة في تاريخه على حساب نادي الترجي التونسي، وذلك بعد تغلبه عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.





وقد أعرب صبحي عن سعادته بهذا اللقب القاري الذي يضاف لسجل الرياضة المصرية، مشيدًا بجميع أعضاء الفريق الذين ضربوا المثل في بذل الجهد والعطاء طوال 90 دقيقة، و استطاعوا حسم البطولة أمام منافس قوي ، والمرشح رقم 1 في أفريقيا في الفوز ببطولة أفريقيا.





كما قدم صبحي التهنئة لكل الجماهير المصرية بصفة عامة، وجماهير القلعة البيضاء بصفة خاصة على هذا الفوز الكبير الذي يعكس قدرة وريادة مصر كرويًا على المستوى القاري.



