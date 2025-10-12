فاينانشال تايمز: أمريكا تبادلت معلومات استخباراتية مع أوكرانيا لاستهداف روسيا

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز، نقلاً عن مصادر في واشنطن وكييف، أن الولايات المتحدة ساعدت أوكرانيا في تنفيذ هجمات بعيدة المدى على منشآت طاقة روسية خلال الأشهر الأخيرة، فيما وصفه مسؤولون بمحاولة مُنسّقة لإضعاف الاقتصاد الروسي لإجبار الرئيس فلاديمير بوتين على الجلوس على طاولة المفاوضات.

ووفقاً للتقرير، تلقت أوكرانيا معلومات استخباراتية أمريكية لتمكينها من شنّ هجمات على أصول الطاقة، بما في ذلك مصافي النفط الواقعة بعيداً عن خط المواجهة.

كما ذكرت أن التعاون بين الطرفين ازداد الصيف الماضي، وأن هذه العمليات أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة في روسيا.