برلمان

ننشر أسماء أعضاء مجلس الشيوخ المعينين

أسماء أعضاء مجلس الشيوخ المعينين
أسماء أعضاء مجلس الشيوخ المعينين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ  . والمعينون هم:

1- أسامة محمد كمال عبد الحميد
2- شوقي إبراهيم عبد الكريم موسى علام
3- حمدي سند لوزا قريطم
4- حسني حسن عبد اللطيف أبوزيد
5- ممدوح محمد شعبان اليماني
6- ثروت عبد الباسط محمد الخرباوي
7- بهاء الدين أحمد مرسي زيدان
8- فارس سعد فام حنضل
9- محمد عبد الحي محمد العرابي
10- حاتم عزيز سيف النصر
11- عبد العزيز محمد سيف الدين السيد
12- محمد أحمد عمر هاشم
13- محمد لطفي إبراهيم لطفي
14- محمد مصطفى كمال عبد اللّٰه شهده
15- محمد حسام الدين السيد الملاحي
16- ياسر محمود عبد العزيز حسنين
17- أحمد سيد عبد الكريم مراد
18- خالد أحمد جلال الدين محمد
19- مهاب السيد محمود السيد
20- شريف وديع ناشد سرجيوس
21- يوسف السيد يوسف عامر
22- كريم نبيل مدحت سالم
23- جورج سعد غبريال صليب
24- عبد الدايم محمد عبد الرحمن أحمد نصير
25- محمود محمد محمود مسلم
26- عبد السند حسن محمد يمامة
27- عبد العال مصطفى كامل عبد المجيد
28- حازم محمد سليمان عمر
29- باسل محمد عادل إبراهيم إمام

31- عبد الحكيم محمد عصمت السادات
30- حسين أحمد حسين أبو العطا
32- عصام خليل فوزي أمين الصايغ
33- محمد أبو العلا عبد المولى رضوان
34- ناجي عبد الفتاح إبراهيم الشهابي
35- أيمن حلمي محمد السيد الصفتي
36- حسني عطية السيد على سبالة
37- أحمد إبراهيم محمد العوضي
38- محمد طارق فاروق محمود نصير
39- عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي
40- محمد نبيل سليمان دعبس
41- عماد خليل كامل خليل
42- أحمد محمد سمير محمد إدريس
43- محمد علاء الدين عبد النبي
44- أشرف عبد الغني السعيد عبد الغني
45- محمود سمير عبد الجليل مرسي تركي
46- زين العابدين كامل سيد عبد الحميد
47- خالد محمد عبد المنعم قنديل
48- عباس بهي الدين عباس حزين
49- أحمد خالد ممدوح يوسف
50- شعبان رأفت أحمد عبد اللطيف
51- سيف محمد سامح زكريا زاهر
52- هاني مجدى حجاج خليل العتال
53- محمد شبانة عبد العزيز بدوي
54- مصطفى متولي حسن متولي
55- تامر تادرس يوسف جرجس
56- محمد طارق محمد سعد
57- الحسن على عباس عبد السلام
58- ياسر محمد جلال أحمد توفيق
59- مصطفى محمود شوكت مصطفى
60- ولاء وائل عباس حافظ
61- مصطفى محمد باز مصطفى
62- أحمد سمير سيد زكريا
63- وسام إسماعيل محمد إسماعيل
64- نادر ناجى حلمى فؤاد خزام
65- فهمي عبد الرؤف فهمي هيكل
66- أحمد أحمد علي الشعراوي
67- ياسر فاروق محمد فريد قورة
68- حلمي أحمد محمد علي جاويش
69- عماد صيام عبد الحليم صيام
70- محمد سعيد حافظ محمد أحمد الجندي
71- هشام مسعد الششتاوي أحمد
72- بهي الدين نصر محمود زغلول
73- كريم محمد محمد إمام الشويمي
74- محمد السيد محمد الأجرود
75- عمرو رشاد علي صالح
76- عصام محمد العزب مصطفى
77- حازم حمادة عبد العزيز درويش
78- صلاح الدين محمود إيراهيم المعداوي
79- أحمد السيد سعد تركي
80- نشأت صلاح عبد المحسن حتة
81- محمد عاطف عمر ان شريف
82- زاهر محمد حسن الشقنقيري
83- سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر
84- ميرال جلال محمود فهمي الهريدي
85- أماني عبد العزيز محمد فاخر
86- غادة أحمد محمد البدوي أحمد
87- تيسير محمود دهيم محمد
88- مروة محمود السيد قنصوة
89- نورهان السيد عبد الحميد الشيخ
90- أميرة سمير نعيم تاوضروس
91- مروة محمد توفيق واعر سيف
92- ريم حسين أحمد فؤاد الصاوي
93- سحر السيد أحمد محمد
94- داليا السيد أحمد السيد الأتربي
95- محمد محمد عبد اللاه عبد المولى
96- سلامة سالم سلمان سالم
97- أحمد سلام مدخل سليمان
98- أحمد حسن فرج صالح
99- عطية أمحمد سليمان أمحمد
100- سليمان سلمان موسى إبراهيم الزملوط

وحدد قانون مجلس الشيوخ شروط التعيين حيث نص على أن  رئيس الجمهورية يعين ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1 - أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

- ألا يعين عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

٣ - ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه .

4 - ألا يعين شخصاً خاص انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها .

5 - أن تخصص (١٠) من المقاعد على الأقل للمرأة.

وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

ومن المرتقب أن يعقد مجلس الشيوخ الجديد أول دور انعقاد، في النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري.

ويأتي ذلك بعدما تم الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ وترقب صدور قرار بأسماء الأعضاء المعينين.

