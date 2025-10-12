قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مدير الكلية البحرية: نستخدم أحدث النظم العالمية والمناهج في عملية التدريس

اللواء بحري أح أيمن عادل الدالي
اللواء بحري أح أيمن عادل الدالي
محمد إبراهيم

قال اللواء بحري أح أيمن عادل الدالي نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية، أن الكلية البحرية شهدت تطوير جميع المناهج الدراسية بداخلها لتتواكب مع الطفرة التي شهدتها القوات البحرية

 أوضح أن الطالب أصبح يدرس بجانب العلوم العسكرية، مواد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك في إطار خطة التطوير والتحديث التي اعتمدتها القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة الأكاديمية العسكرية.

الكلية البحرية

وشدد اللواء بحري أح أيمن عادل الدالي نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية، في حواره مع صدى البلد بمناسبة تخرج  الدفعة  76 من الكلية البحرية أن هناك تطورا كبيرا في منظومة العمل داخل الكلية، خاصة بعد إدخال العديد من الأسلحة والوحدات البحرية المتطورة تقنيا وتكنولوجيا في السنوات الماضية، حتى يكون الخريج الجديد قادرا على مواكبة التطور التكنولوجي الكبير في جميع دول العالم.

وأوضح اللواء بحري أح أيمن عادل الدالي نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية، أنه يتم إعداد الطالب من خلال فترة التدريب المركز وتنقسم لجزئين، الأولى منها هي فترة الإعداد العسكري في الكلية الحربية لمدة 90 يومًا، ثم فترة الإعداد بالكلية البحرية.

وأوضح أنه يتم إعداد الطالب بدنيا من خلال برامج وطوابير ثابتة في تمارين لرفع الكفاءة البدنية تشمل السباحة والدراجات واختراق الضاحية، بالإضافة إلى إعطاء الطلبة فرقا خاصة مثل: “الصاعقة البحرية والغطس - والفنون بحرية – واللوجستيات - والبحث والإنقاذ”.

وقال اللواء بحري أح أيمن عادل الدالي نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية، إن طالب الكلية البحرية خلال فترة دراسته بالكلية، يقوم بعدد من الرحلات التدريبية داخل وخارج مصر، كما أن هناك تواصلا كبيرا وتبادل زيارات للطلبة بين الدول المختلفة، يتم خلالها إكساب الطلبة مهارات عديدة، بعد رؤية مسارح عمليات مختلفة وتكتيكات وتقنيات حديثة ومتطورة.

ووجه اللواء بحري أح أيمن عادل الدالي نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية، رسالة لأسر الخريجين هنأهم فيها بتخرج أبناءهم موجها لهم تحية شكر وتقدير لما بذلوه من جهد في تنشئة هذا الجيل الذي نفخر به جميعا.

كما وجه اللواء بحري أح أيمن عادل الدالي نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية رسالة إلى الخريجين رسالة قائلا:"أود أن أوضح لهم أن هذا اليوم يعتبر بداية لتحمل المسؤولية والتي تم إعدادهم على مدى سنوات من العمل الجاد المستمر فيجب أن يستمرو في تنمية قدراتهم حتى يكونوا دائما أهلا لهذه المهمة المقدسة حتى تظل راية مصر عالية خفاقة".

اللواء بحري أح أيمن عادل الدالي
اللواء بحري أح أيمن عادل الدالي
الكلية البحرية مدير الكلية البحرية أيمن عادل الدالي الأكاديمية العسكرية

