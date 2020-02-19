أشرف صبحي يتفقد المنشآت الرياضية بمدينة 6 أكتوبر .. شاهد

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الأربعاء مجموعة من المنشآت الرياضية بمدينة 6 أكتوبر وشملت الجولة زيارة نادي النادي وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بافتتاح المقر الرئيسى للنادي والمقرر له 1 مارس المقبل .





ووجه وزير الشباب والرياضة خلال جولته بأهمية انهاء كافة الأعمال والتشطيبات النهائية بنادي النادي على أعلى مستوى ليكون في أتم الاستعداد لاستقبال الأعضاء وتقديم كافة الخدمات لهم فور الافتتاح .





تعد سلسلة نادي النادي ضمن مجموعة من الأندية الرياضية التي تطرحها وزارة الشباب والرياضة كأحد اهم المشاريع الاستثمارية في المجال الرياضي ، ونادي النادي مقره الرئيسي بمدينة 6 أكتوبر ومن المقرر أن يكون له عدة أفرع في العاصمة الإدارية الجديدة ، ومدينة نصر ، ويضم الفرع الرئيسي لسلسلة نادي النادي بمدينة 6 أكتوبر 14 ملعبًا منها 4 لكرة القدم الخماسية ، 4 ملاعب متعدد ، و4 ملاعب تنس أرضي ، 6 ملاعب لألعاب المازلات المختلفة ، وصالة جمباز دولية ، وصالة للإسكواش بها 5 ملاعب ، ومجمع حمامات سباحة منها حمام أوليمبي ، وصالة اللياقة البدنية " جيم " ، وتراك للمشي ، ومنطقة للخدمات تضم فروع البنوك ، بالاضافة إلى مجموعة محلات تجارية داخلية وخارجية .





كما تفقد وزير الشباب و الرياضة الصالة المغطاة المقرر استضافتها لإحدى مجموعات كأس العالم لكرة اليد 2021 والذي تستضيفه مصر العام المقبل ، وذلك للوقوف على حجم انجاز الأعمال التي تمت بالصالة .





وضمت جولة صبحي بالصالة أعمال المدرجات والتي تتسع إلى 4500 متفرج ، ومقر اللاتحاد المصري لكرة اليد ، ومقر الاكاديمية الافريقية لكرة اليد ، وكافة مكونات الصالة .





وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال بأعلى كفاءة ووفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة لتكون الصالة المغطاة واجهة حضارية للبطولة ومعبرة عما تشهده مصر حاليًا من تطور وتنمية في مختلف المجالات .



