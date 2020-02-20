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توك شو

«اللي مش عاجبه يشد في حواجبه».. منى الشاذلي تعلق على أغنية غادة رجب

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:01 ص
منى الشاذلي
منى الشاذلي
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البهي عمرو

أشعلت الفنانة غادة رجب، حماس جمهور برنامج "معكم منى الشاذلي"، بأغنية جديدة من كلمات زوجها عبدالله حسن.


وقالت الفنانة غادة رجب، إن الأغنية تُعرض لأول مرة، وأنها استعدت لها منذ فترات طويلة لعرضها ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، وتفاعل جمهور البرنامج معها وقاموا بالتصفيق. 


من جانبها، علقت الإعلامية منى الشاذلى على الأغنية، قائلةً "الأغنية حلوة، واللى مش عاجبه يشد فى حواجبه".


وقالت منى الشاذلى، إن الأداء مميز، وأن هذا العمل يعد الأول لـ غادة مع زوجها، وقامت غادة رجب وزوجها عبدالله بغناء أكثر من أغنية.


وتحدث العروسان خلال اللقاء عن كواليس زواجهما، وكيف بدأت قصة حبهما.

 

يبث برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، من الأربعاء للجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.


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