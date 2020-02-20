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مرأة

على طريقة الحاتي.. 6 نصائح يجب الانتباه لها قبل شوي اللحم

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:30 ص
6 نصائح يجب الانتباه
6 نصائح يجب الانتباه لها قبل شوي اللحم
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رضوى حسام

يعتبر اللحم المشوي من أشهى الأكلات، ويأتي على رأس القائمة لدى الكثير، لذل يحب بعض الأشخاص شوي اللحم  ليستمتعوا بوجبة ذات مذاق رائع، لذلك  نعرض بعض النصائح قبل شوي اللحم وفقا لما نشره موقع " bright side  " ..


يقوم الكثير بوضع اللحم في السيخ بطريقة ملتصقة، ولكنها طريقة خاطئة تؤثر على التسوية، وللحصول على التسوية السليمة يجب ان تبتعد قطع اللحم عن بعضها.

 يقطع البعض اللحم بطريقة عشوائية دون الأخذ في الاعتبار الاحجام، ولكن يجب ان تقطع لمكعبات متساوية لتسويتها جميعا في وقت واحد، وان يكون الحجم مناسبا وليس بكبير، لكي لا تأخذ فترة في التسوية، ولا بصغير يؤدي لجفافها.

يضع الكثير بعض الخضروات في السيخ عند الشوي ولكن طريقة شائعة خاطئة، والافضل عدم وضعها فالخضراوات لم تأخذ وقتا في طهيها ويؤدي لحرقها ويؤثر بالسلب على طعم الشوي.

يستخدم بعض الأشخاص الالواح الخشبية عند الشوي، او فروع الشجر الفاسدة، وذلك يؤثر على عملية الشوي، ولكن يجب ان تتجنب تلك الطريقة، واستخدم الفحم السليم للحصول على طعام شهي.

يعتقد البعض ان عندما يصب الماء على الفحم انها طريقة فعالة لتسوية اللحم بطريقة سريعة، ولكن تلك الطريقة من الشائعات التي يجب ان نتجنبها على الفور.

يجب عند الشوي ان تغطي النار، ويكون هناك عازل بين الطعام والنار، حتى لا يحترق الطعام المشوي، والحصول على التسوية السليمة.


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