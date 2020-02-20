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أخبار البلد

مصر للطيران تقرر إعادة تشغيل رحلاتها إلى الصين نهاية فبراير

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:35 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
قررت شركة مصر للطيران، تشغيل رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس بخط سير القاهرة / بكين / جوانزو، والعودة جوانزو/  بكين / القاهرة اعتبارا من يوم 27 فبراير القادم نظرًا لوجود طلب للسفر في الاتجاهين من وإلى جمهورية الصين الشعبية.

وسوف يتم دراسة الموقف أولا بأول لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن زيادة الرحلات إلى المدن الصينية طبقًا للطلب.

وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران، علقت رحلاتها من وإلى المدن الصينية، منذ مطلع فبراير الجاري، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي ظهر بدولة الصين، وانتشاره في أكثر من دولة، حفاظًا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات وأفراد الركب الطائر.

وتتابع وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع مركز عمليات مصر للطيران المتكامل والجهات المعنية تطورات الموقف لاتخاذ قرار استئناف الرحلات.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير رحلة يوميا لجوانزو و3 رحلات أسبوعيا لكل من بكين وهانزو.
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