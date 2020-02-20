9 ضحايا.. تفاصيل الهجوم على مقهيين جنوب غربي ألمانيا

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، عن تفاصيل ضحايا الهجوم الذي وقع قرب مدينة فرانكفورت بألمانيا.





وارتفع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مقهيين ببلدة هاناو قرب مدينة فرانكفورت، جنوب غربي ألمانيا، إلى 9 قتلى، بعد وفاة شخص متأثرا بإصابته.





ولم تعلن السلطات حتى الآن، عن هوية القتلى، وأسباب هذه الجريمة.





وقالت الشرطة إن مسلحا هاجم مقهيين لتدخين النارجيلة (الشيشة) بمدينة في جنوب غربي ألمانيا.





وأعلن في وقت لاحق أن المسلح انتحر في منزله بعد فراره في سيارة سوداء، لكن الدافع وراء الهجوم لا يزال غير معلوم.





وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن الرجل ألماني الجنسية وتم العثور على الذخيرة والمسدس المستخدم في الهجوم في سيارته.





وأضافت أنه يملك رخصة للصيد بالأسلحة النارية.