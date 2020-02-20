وزير الأوقاف: مصر استعادت ريادتها الدينية وأصبحت محط أنظار العالم في عهد الرئيس السيسي

أكد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن مصر قد استعادت ريادتها الدينية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأصبحت محط أنظار العالم في الخطاب الوسطي المستنير ، وصارت تجربة الأوقاف المصرية في تجديد الخطاب الديني مثلًا يحتذي ، ووصفها الدكتور محمد عبد الكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي بأنها مدرسة في التجديد ، وأخذت مؤلفاتها المترجمة تشق طريقها بقوة إلى مختلف المراكز والمؤسسات الدينية بالعديد من دول العالم ، كما تشهد مؤتمراتها الدولية ومسابقاتها العالمية مشاركة دولية غير مسبوقة .





وأضحت أكاديمية الأوقاف المصرية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين أنموذجا متميزا يحتذى في مجالها ، كما أضحت تجربة واعظات الأوقاف حديث كثير من المؤسسات الدينية في مختلف دول العالم ، ناهيك عن حركة التأليف والترجمة والنشر وإعداد وتأهيل الأئمة والواعظات .





جاء ذلك عقب عودته من جنيف ومشاركته في عدد من الفعاليات الدولية بمقر الأمم المتحدة والبرلمان الدولي .





وأضاف جمعة أنه حين أطلق شعار الدول الوطنية هي الحل بمقر الأمم المتحدة بجنيف حاز الأمر تأييد جميع علماء الدين من مختلف الدول والديانات بالإجماع وبلا أي استثناء ، وهو ما جعل مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية للمؤتمر يحاول بسرعة اللحاق به ليدركه عند خروجه من المبني بصحبة السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة بالمقر الأوربي بجنيف ، ليعبر عن تقديره الشديد لهذا الطرح المستنير .

وأوضح وزير الأوقاف أن هذا الطرح يحل كثيرا من إشكاليات بناء الدولة الحديثة ، ويصحح بالطبع كثيرا من المفاهيم الخاطئة في بنائها ، وأن وزارة الأوقاف ستتبنى هذا الطرح بقوة في المرحلة الراهنة سواء في مجالات التثقيف وطنيا أم في المحافل الدولية ، وهذا الشعار مصريًا خالصًا بمثابة الملكية الفكرية لمصر باعتبار أن وزارة الأوقاف المصرية هي أول من أطلقته بقوة في محفل دولي من أعلى منصة الأمم المتحدة وسط حضور دولي كثيف دون أدنى معارضة أو حتى مجرد نقاش ، بل أنه قوبل بالإعجاب والانبهار والتأييد التام من جميع الحاضرين .