أهم الأخبار.. الداخلية تكشف أكبر قضية غسيل أموال.. الصين تشن حربا عنيفة ضد فيروس كورونا

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :
مصر للطيران تقرر إعادة تشغيل رحلاتها إلى الصين نهاية فبراير
قررت شركة مصر للطيران، تشغيل رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس بخط سير القاهرة / بكين / جوانزو، والعودة جوانزو.. للمزيد اضغط هنا
تخت وألواح خشب.. فصل 15 طالبا بسبب مشاجرة بمدرسة في القليوبية
قررت لجنة الشئون القانونية المشكلة من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وإدارة كفر شكر التعليمية، لفحص مشاجرة نشبت بين مجموعة من الطلاب بمدرسة.. للمزيد اضغط هنا
بعد تهديدها بفضيحة.. معلومات عن زوجة قصي خولي السرية
أثارت فتاة تدعى مديحة الحمداني جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت في فيديو لها أنها زوجة الفنان السوري قصي خولي السرية، وتحدثت عن سوء معاملته لها وهي تبكي. للمزيد اضغط هنا
حقيقة خطوبة شيما الحاج في عيد الحب
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كارت دعوة خطوبة باسم العروس الفنانة شيما الحاج..للمزيد اضغط هنا
بؤرة موت جديدة... الصين تشن حربا عنيفة ضد فيروس كورونا.. تفاصيل
عرضت فضائية يورو نيوز، مقطع فيديو عن تفاصيل جديدة أعلنتها الحكومة الصينية بشأن فيروس كورونا..للمزيد اضغط هنا
بـ مليار و235 مليون جنيه.. الداخلية تكشف أكبر قضية غسيل أموال.. تفاصيل
تمكّنت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائي، بقطاع الأمن العام، من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال..للمزيد اضغط هنا
أردوغان: عملياتنا العسكرية في إدلب باتت وشيكة.. فيديو
عرضت فضائية "روسيا اليوم" فيديو، يصرح خلاله الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن "عملياتنا العسكرية في إدلب باتت وشيكة"..للمزيد اضغط هنا