مواعيد وأماكن انقطاع المياه في أسوان .. خدمات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسوان عن قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بمدينة أسوان، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشر مساء غد الجمعة الموافق 21/2/2020 وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 22/2/2020 .
وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن ذلك يأتي نظرًا للقيام بأعمال إحلال وتجديد بمحطة مياه جبل تقوق.
وسوف يترتب على ذلك قطع مياه الشرب عن مناطق (الجزيرة حتى كلية الهندسة و الحكروب والناصرية وأرض الجميلى والحصايا وعزبة الوادى وعزبة الفرن وتقسيمات الصداقة الجديدة و أطلس والبشارية والشونة ووسط المدينة وشرق البندر حتى النفق والكورنيش وجبل تقوق والشيخ هارون وكيما غرب حتى عزبة الحدود وكسر الحجر).
وأضاف بيان الشركة بأن قطع المياه سيؤدى إلى ضعف المياه عن باقى المناطق المجاورة، وذلك فى المواعيد المحددة سابقًا.
وأهابت محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة .
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