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محافظات

شركة مياه أسوان تعلن قطع المياه عن ٢٠ منطقة مساء اليوم

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:52 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسوان، عن قطع مياه الشرب عن 20 منطقة بمدينة أسوان وذلك بدءًا من مساء اليوم الجمعة .

وذكرت الشركة فى بيان لها، بأنه نظرًا للقيام بأعمال صيانة طلمبات بمحطة مياه جبل تقوق وتغيير خط مياه بقطر 12 بوصة بكورنيش النيل.

وسيترتب على ذلك قطع مياه الشرب عن المناطق الآتية: "وسط المدينة، والشيخ هارون، والحكروب الجزيرة حتى كلية الهندسة، الحكروب، الناصرية، أرض الجميلى، الحصايا عزبة الوادى، تقسيمات الصداقة -الجديدة، أطلس والبشارية والشونه، وسط المدينة، شرق البندر حتى النفق، الكورنيش جبل تقوق، كيما غرب حتى عزبة الحدود وكسر الحجر".

والقطع يستمر من الساعة العاشرة الجمعة 17 يناير 2020 وحتى السبت 18 يناير 2020 الثامنة صباحًا.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى المواطنين بالمناطق سابقة الذكر تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
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