لراغبى زيارة بيت الله الحرام.. تعرف على شروط التقدم لحج القرعة

أعلنت وزارة الداخلية عن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22/2/2020م حتى يوم الأحد الموافق 8/3/2020، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بجميع مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.





وأضافت الوزارة أنه سيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقًا للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.





بالنسبة لإجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعة.. يراعى اتباع الشروط والإجراءات التالية:





إجراءات واشتراطات تقديم الطلبات

تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيًا إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الاتصـال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02) وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية وفى حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب، وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى محافظات الجمهورية، وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.





وفى ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج، فعلى المواطن أن يختار الجهة التى يريد الحج من خلالها (قرعة - سياحة – تضامن) ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأى من تلك الجهات المنظمة للحج، وبمجرد غلق باب التقدم يُعد الطلب مُدرجًا ضمن قرعة تلك الجهة فقط ولن تُقبل منه طلبات أخرى على أى جهة منظمة للحج، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أى جهة أخرى عقب إجراء القرعة.





تُقبل الطلبات بمراكز وأقسام الشرطة على النموذج المعد لذلك وفى حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب مع مراعاة سداد الرسوم المقررة.





يرفق بنموذج طلب الحج صورة بطاقة الرقم القومى (السارية) بعد الاطلاع على أصل البطاقة ويُدرج الرقم القومى بطلب الحج مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.





يدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية للمتقدم تفصيلًا ونوع المرض (لأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الإحتياجات الخاصة) ولا يحق للفائز بقرعة الحج المطالبة بأى تجهيزات طبية تتطلبها حالته المرضية فى حالة عدم ذكرها بطلب الحج، حيث لم يتم الاستعداد لها مُسبقًا مع العلم أن ذكرها لا يؤثر على موقف المتقدم لحج القرعة، وذلك دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ولا يطلب من المواطن أي أوراق أخرى أو سداد أي مبالغ مالية بخلاف قيمة نموذج الطلب وقيمة طابع الشرطة.





يشترط فيمن يتقدم بطلب الحج أن يكون مصـــرى الجنسية وكامل الأهلية القانونية لأداء المناسك وألا يقل سن الرجال منهم عن 25 عامًا، ويعتمد فى تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 2/6/2020م الموافق 10 شوال 1441هـ، ويستثنى من شرط السن المرافق لأحد والديه، أما بالنسبة للسيدات فيشترط وجود محرم لهن لا يقل عمره عن 18 عامًا من تاريخ 2/6/2020م، وتستثنى من ذلك السيدات البالغات من العمر 45 عامًا فأكثر.





بالنسبة لطلب الحج الزوجى يكون المرافق (من سن يوم فأكثر) ومن أقارب مقدم الطلب حتى الدرجة الرابعة ويشترط تقديم مستند صلة القرابة (حال فوز المتقدم) وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة للمرافق الوجوبى يُطلب من الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط وفى حالة عدم استطاعته ذلك يُلغى الطلب كاملًا، وبالنسبة للمرافق غير الوجوبى تُلغى فرصة المرافق فقط، وفى حالة الإلغاء يتم التصعيد من الفائزين الإحتياطيين، وبالنسبة للمرافق صغير السن (ذكور – إناث) يُشترط استخراج جواز سفر منفصل له، وتُحتسب التأشيرة الممنوحة له من حصة المديرية من التأشيرات كاملة التكاليف المقررة للحج وما تم اعتماده من خدمات.





يُعد تقديم طلب الحج من خلال الموقع الإلكترونى أو رقم تلقى الطلبات المشار إليهما، بمثابة إقرار من مقدمه بإطلاعه وموافقته على جميع الشروط والقواعد المعلنة لحج القرعة على الموقع والتعليمات المعلنة من قبل مديرية الأمن، وكذا إقرار بالتزامه التعاقدى وفى حالة وجود خطأ فى البيانات المدرجة بطلب الحج تكون مسئولية مقدمه، وإذا تبين مخالفته للضوابط يُلغى طلبه دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.





يُشترط لمن سبق له أداء فريضة الحج من خلال "حج القرعة - الشركات السياحية - الجمعيات الأهلية – الهيئات" أن يكون قد مضى على آخر حج له خمس سنوات هجرية كاملة، حيث تقبل طلبات الحج هذا العام لمن سبق لهم أداء فريضة الحج آخر مرة عام 1435هـ / 2014م وما قبلها، ويستثنى من سابقة الحج على سبيل الحصر المحرم لأنثى (أقل من 45 عاما) لم يسبق لها الحج خلال الخمس سنوات الهجرية السابقة وكذا المرافق الوجوبى لأحد والديه شريطة سداد التكاليف الإضافية المقررة من السلطات السعودية بخلاف قيمة تكاليف حج القرعة.





يتم تحديد جهة سفر الحاج الفائز بمفرده وفقًا لمحل إقامته المدرج ببطاقة الرقم القومى، وبالنسبة لطلب الحج الزوجى فيتم تحديد جهة السفر وفقًا لمحل إقامة مقدم الطلب المدون ببطاقة الرقم القومى وليس المرافق.





تسدد تكاليف طلب الحج الورقى بمراكز وأقسام الشرطة، أما بالـنسبـة للطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية، فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الائتمان - شبكة فورى) ولا يُعتبر الطلب مقبولًا إلا بعد سداد قيمته المالية.





لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجوز تنازل الأبناء لأحد الوالدين وليس العكس ممن تنطبق عليهم التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة على أن ترسل المستندات المطلوبة للإدارة العامة للشئون الإدارية لإتخاذ اللازم وإدراج الطلب على منظومة الحج الموحدة.





لا تُقبل طلبات التنازل لأحد الوالدين أو استبدال المرافق لكبير السن عقب انتهاء الفترة الزمنية المحددة لسداد التكاليف، ولا يجوز العدول عن التنازل لتلك الحالات وإلا تُلغى فرصة الحج، ويجوز للفائز بفرصة الحج التنازل النهائى عن تلك الفرصة ولا يحق له العدول عن هذا التنازل، ولا يحق للفائزين بفرصة الحج مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معًا طالما تقدم كل منهم بطلب حج منفردًا دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.