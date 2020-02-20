في مؤتمر دولي.. إعلان تفوق مصر على دول أوروبية في نسب نجاح عمليات الحقن المجهري





وقال الدكتور محمد صبري مدرس أمراض النساء بكلية طب سوهاج، إن المؤتمر يعد من أكبر المؤتمرات المتخصصة في تأخر الإنجاب، والحقن المجهري و أطفال الأنابيب.





وأكد ان المؤتمر يشارك فيه نخبة علماء من كبري الدول مثل أمريكا، و هولندا و بريطانيا و بلجيكا و أستراليا، و اليونان و الهند و إيطاليا و دول عربية منها: السعودية و الأردن و العراق.





وأضاف صبري، أن المؤتمر بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية الهندية للإخصاب المساعد لتبادل الخدمات التعليمية و البحثية، و تبادل الخبرات بين الجانبين المصري والهندي.





وأفاد بأن اللجنة العلمية للمؤتمر تضم (د محمد فوزى، د حازم عبد الغفار، د محمد يحيي ، و د محمد يوسف و د احمد نبيل اساتذة أمراض النساء، و استشارى اطفال الانابيب، بالإضافة إلى د على مهران استاذ الذكورة).





وحرص القائمون على المؤتمر تضمين ٨ ورش عمل متخصصة في مناظير البطن و مناظير الرحم و الحقن المجهري و أطفال الأنابيب، وكيفية كتابة البحث العلمي، و عمل الإحصائيات العلمية، و تجميد أنسجة المبيض، و معايير الجودة الشاملة في معامل أطفال الأنابيب.





وحضر ورش العمل مجتمعة ما يقرب من ٦٠٠ طبيب، و أشرف عليها نخبة من أطباء الجمعية الأمريكية للخصوبة، و الجمعية الأوروبية للخصوبة و الجمعية الهندية للإخصاب .





وأوضح صبري ايضا، أن مصر تعتبر من الدول ذات الكثافة العالية في عدد حالات الحقن المجهري، و عدد معامل أطفال الأنابيب، وأن نسبة حدوث العقم عند السيدات في مصر قد تصل إلى ١٥ % من عدد السكان.





وقال ايضا إن مصر من أعلي نسب النجاح لعمليات الحقن المجهري في الشرق الاوسط ، و قد تصل نسب النجاح لمعدل أكبر من بعض الدول الأوروبية.





وأشار صبري، إلى أن المؤتمر يطرح جلسة خاصة لمناقشة الجديد في علاج الإجهاض المتكرر، و جلسة اخرى لمحاولة استعادة عمل المبايض الضعيفة بشكل أفضل، و جلسة علمية متخصصة لمناقشة المناظير الباطنية المعقدة الخاصة بأمراض النساء.

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الخامس للإخصاب المساعد بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة برئاسة الدكتور يعقوب خلف استشاري أمراض النساء بجامعة (كينجز كولدج ) بلندن، و الدكتور محمد بديوي أستاذ و رئيس قسم الخصوبة بجامعة بريتش كولومبيا بكندا، وشارك في المؤتمر ما يقرب من ٢٥٠٠ طبيب، وخبير من مصر والعالم.