AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد اعتراض صواريخ حوثية.. وسم الدفاع الجوي يتصدر تويتر السعودية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:42 ص
الدفاع الجوي السعودي
الدفاع الجوي السعودي
Advertisements
محمود نوفل
دشن عدد من نشطاء موقع التدوينات القصيرة "تويتر"،وسما  تحت عنوان " الدفاع الجوي "  بعدما صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صواريخ بالستية أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه مدن سعودية.

وتعليقا علي وسم " #الدفاع_الجوي" الذي تصدر تويتر قال شهد الغامدي  " اللهم احفظ جنود الوطن، وثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على أعدائك. اللهم إنا نستودعك جنودنا برًا وبحرًا وجوًا فاحفظهم يامن لا تضيع ودائعه "

وقال ماجد " اللهم انصر جنودنا المرابطين في سبيلك اللهم قوي عزيمتهم وارفع رايتهم وثبت أقدامهم ... اللهم أدم علينا الرخاء والعطاء والأمن والأمان".

وذكرتنورة آل الشيخ " السعودية⁠ ⁠ قوية بإسلامها وعروبتها ورجالها وطن الإسلام، وموطن السلام، أكبر وأقوى من مكائد الكائدين ومحاولات الحاقدين."

وكان  المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي قد قال إن الميليشيا الحوثية أطلقت صواريخًا بالستية تجاه المملكة في الساعة 00:30  من صباح اليوم الجمعة، وذلك بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني .

وأوضح المالكي أن صنعاء أصبحت مكانًا للحوثيين يقومون خلاله بتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية تجاه أراضي المملكة، وأن قياده القوات المشتركة للتحالف مارست أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع انتهاكاتهم واستخدامهم للصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والقوارب المفخخة والمسيرة عن بعد.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر في تطبيق كافة الإجراءات الحازمة والصارمة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وذلك من أجل حماية المواطنين والمقيمين في دول التحالف من مثل هذه الهجمات الوحشية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيران تنفي مسؤوليتها عن احتجاجات سفارة أمريكا بالعراق.. وهونج كونج تفتتح العام الجديد بمواجهات في الشوارع.. أبرز ما قالت الصحف السعودية

التحالف يكشف معلومات جديدة عن سقوط طائرة سعودية في اليمن

التحالف العربي يحمل ميليشيات الحوثي مسؤولية حياة وسلامة طاقم الطائرة السعودية المنكوبة

رفع البنزين بالسعودية.. أرامكو: الأسعار لن تكون ثابتة.. واستدعاء قطر لتحقيق دولي.. ورد دار الإفتاء المصرية على أردوغان.. أهم ما جاء بصحف السعودية

شاهد.. حطام الطائرة السعودية سقطت على يد الحوثيين في اليمن

التحالف العربي: صواريخ باليستية تستهدف غرب السعودية.. فيديو

ترشيحاتنا

ضاعت الرجولة.. حفلات جنس جماعى.. كريم قدم زوجته مقابل 3 آلاف جنيه وأسرة شبرا الخيمة بـ 5 آلاف جنيه

شاهد..هكذا أصبح ميدان التحرير الآن | فيديو

سبب غير متوقع وراء الإصابة بـ تقلص العضلات وآلام الرقبة.. تعرف عليه| فيديو

نهاية مأسوية.. سماعات الأذن تنهي حياة رجل في تايلاند

كيف تناولت وسائل الإعلام العالمية السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

أخبار العالم: صواريخ باليستية تستهدف غرب السعودية .. والغضب يعود إلى السودان

AdvertisementS

السوبر المحلي ..عمرو الجنايني يكشف حواره مع وليد سليمان عقب تقبيل رأسه ..فيديو

أخبار الرياضة ليلا..انفعال متعب وغالي ..المطالبة بمعاقبة شيكابالا ..القمة في موعدها وإحالة أحداث السوبر للانضباط

شاهد.. طفل غريق يستيقظ من الموت بطريقة غريبة بعد إنقاذه

رجل يطعن إمام مسجد بـ سكين في رقبته أثناء صلاة الظهر بلندن.. شاهد

في عيد ميلاد سيرين عبد النور..عمرها الحقيقي وعدد أبنائها

علاج وسوسة القرين .. علي جمعة يكشف عن 3 أمور تصيبه بالصداع وتجعله يهرب

أخبار الفن: مشاهير تضامنوا مع منى فاروق .. وقصي خولي يلتزم الصمت بعد فضيحة الفتاة التونسية

الإفراط في الفرحة .. لاعبو الزمالك يكسرون كأس السوبر

روبرتو كارلوس يكشف عن أفضل لاعب في مباراة السوبر المصري

تعليق هاني شاكر على إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر المصري

انفعال على الهوا..عماد متعب لـ عبدالله جمعة: اقرأ التاريخ وانت تعرف الأهلي وجماهيره ..فيديو

نهاية مأسوية.. سماعات الأذن تنهي حياة رجل في تايلاند

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق علاقة تجارة القطن بدخول عادل أدهم عالم السينما.. وأسرار تسبب أنور وجدي في منعه من التمثيل.. وكواليس هروب زوجته وتبرؤ نجله منه

على طريقة قطار الموت.. شاهد ذعر الركاب لحظة دخول طائرة مغربية في العاصفة دينيس

شاهد.. طفل غريق يستيقظ من الموت بطريقة غريبة بعد إنقاذه