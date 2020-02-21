بعد اعتراض صواريخ حوثية.. وسم الدفاع الجوي يتصدر تويتر السعودية

دشن عدد من نشطاء موقع التدوينات القصيرة "تويتر"،وسما تحت عنوان " الدفاع الجوي " بعدما صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صواريخ بالستية أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه مدن سعودية.





وتعليقا علي وسم " #الدفاع_الجوي" الذي تصدر تويتر قال شهد الغامدي " اللهم احفظ جنود الوطن، وثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على أعدائك. اللهم إنا نستودعك جنودنا برًا وبحرًا وجوًا فاحفظهم يامن لا تضيع ودائعه "





وقال ماجد " اللهم انصر جنودنا المرابطين في سبيلك اللهم قوي عزيمتهم وارفع رايتهم وثبت أقدامهم ... اللهم أدم علينا الرخاء والعطاء والأمن والأمان".





وذكرتنورة آل الشيخ " السعودية⁠ ⁠ قوية بإسلامها وعروبتها ورجالها وطن الإسلام، وموطن السلام، أكبر وأقوى من مكائد الكائدين ومحاولات الحاقدين."





وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي قد قال إن الميليشيا الحوثية أطلقت صواريخًا بالستية تجاه المملكة في الساعة 00:30 من صباح اليوم الجمعة، وذلك بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني .





وأوضح المالكي أن صنعاء أصبحت مكانًا للحوثيين يقومون خلاله بتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية تجاه أراضي المملكة، وأن قياده القوات المشتركة للتحالف مارست أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع انتهاكاتهم واستخدامهم للصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والقوارب المفخخة والمسيرة عن بعد.





وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر في تطبيق كافة الإجراءات الحازمة والصارمة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وذلك من أجل حماية المواطنين والمقيمين في دول التحالف من مثل هذه الهجمات الوحشية.