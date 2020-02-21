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فن

نفاد تذاكر مسرحية عطل فني بـ جدة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:08 ص
مسرحية عطل فني
مسرحية عطل فني
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آيه عاطف
أعلن الشاعر أمير طعيمة، عن نفاد تذاكر العرض المسرحي "عطل فني" بـ جدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

تدور أحداث "عطل فني" حول ثلاثة شباب كل منهم لديه مشكلة تؤرق حياته يقابلون أحد المخترعين الذي يعدهم بتحقيق أمانيهم من خلال اختراعه الغريب، و بسبب عطل فني يجدون أنفسهم في ثلاثة عوالم خيالية لم يتوقعوها وتحدث العديد من المفارقات الكوميدية. 

"عطل فني" بطولة أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، أيتن عامر، نشوى مصطفى، محمد أوتاكا، وتأليف أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا بمشاركة المنتج كرمة عبدالوهاب والمنتج العام محمد سعد وإنتاج AT Media .
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