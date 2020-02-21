AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة عين شمس تطلق قافلة تنمية شاملة لـ مثلث حلايب.. 23 فبراير

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:12 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
تنظم جامعة عين شمس بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية العسكرية القافلة التنموية الشاملة لشلاتين وابورماد وحلايب أيام" ٢٣- ٢٤-٢٥" فبراير ٢٠٢٠ .

يأتي لك تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر و أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وتنسيق ا.د. أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس و ا.د. طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش.


وتشمل عيادات القافلة العديد من التخصصات الطبية من بينها" الباطنة العامة و الرمد و الأطفال و الأنف والاذن و الحنجرة و الجلدية والنساء و طب الأسنان و الأشعة بالإضافة إلى عيادات للجراحة العامة و مناظير الجهاز الهضمي إلى جانب صيدلية القافلة التى تقدم الأدوية بالمجان.

وتضم فاعليات القافلة التى تستمر على مدار ثلاثة أيام عدة انشطة تحت اشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة ا.د. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع وإشراف ا. سهيل حمزة امين الجامعة المساعد لشئون القطاع حملات توعية لأهالى شلاتين حول كيفية الوقاية والعلاج والتعامل مع مريض فيروس سى وسوء التغذية و مشكلات المراهقة المختلفة، كما يتم توزيع الف بطانية على أهالى المناطق كخدمة مجتمعية. وبالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار يتم فتح عدد من فصول محو الأمية لمساعدة الأهالى للتحرر من الأمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حياة كريمة.. محافظ الغربية يتفقد قافلة تنموية شاملة لقرية بشبيش

القافلة الطبية لجامعة عين شمس تكشف على 1486 حالة بأسيوط

استمرار توافد المواطنين على قافلة عين شمس التنموية بمحافظة أسيوط

حلايب وشلاتين في القلب .. قوافل طبية ومساعدات من جامعتى جنوب الوادى وطنطا

حلايب وشلاتين في القلب.. قوافل طبية ومساعدات | جامعتا طنطا وجنوب الوادي تقدمان الرعاية لـ 1425 حالة...فحص وعلاج مجاني لـ 400 مواطن

جامعة القاهرة توقع الكشف الطبي على 4650 حالة بالمجان ضمن قافلتها بأسوان

ترشيحاتنا

أعلى من تشيرنوبيل.. بريطانيا تحذر من إشعاع مدمر في روسيا

انفعال على الهوا..عماد متعب لـ عبدالله جمعة: اقرأ التاريخ وانت تعرف الأهلي وجماهيره ..فيديو

لنقل العدوى.. شاب إيراني مصاب بـ كورونا يجري وراء رجال دين.. فيديو

فيديوجراف| رانيا يوسف تعترض على وقف المهرجانات بوصلة رقص

احتفالا بالسوبر .. مبروك يا زمالك أغنية جديدة لـ رامي صبري وعزيز الشافعي.. فيديو

رجل يطعن إمام مسجد بـ سكين في رقبته أثناء صلاة الظهر بلندن.. شاهد

AdvertisementS

وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.. حقيقة أم شائعة

أخبار الرياضة ليلا..انفعال متعب وغالي ..المطالبة بمعاقبة شيكابالا ..القمة في موعدها وإحالة أحداث السوبر للانضباط

أحمد مرتضى يعلق على مشاركة كهربا مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري

السوبر المحلي ..عمرو الجنايني يكشف حواره مع وليد سليمان عقب تقبيل رأسه ..فيديو

تصل لأعلى مستوياتها في 7 سنوات.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب

بعد تخفيضها 60 ألف جنيه .. أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر.. صور

تريند الفن.. باسم سمرة يتعدى على محمد رمضان في حفل زفاف.. أحمد فلوكس يقدم خدمة العمر لـ منى فاروق

فيسبوك سيدفع لك المال مقابل تسجيلاتك الصوتية.. اعرف أزاي

شاهد.. طفل يتمنى الموت بسبب التنمر ويطلب من والدته قتله

ممكن تشيلني.. شيرين تفاجئ حسام حبيب على المسرح.. شاهد

الإفراط في الفرحة .. لاعبو الزمالك يكسرون كأس السوبر

علاج وسوسة القرين .. علي جمعة يكشف عن 3 أمور تصيبه بالصداع وتجعله يهرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرصة ذهبية.. مشروعات استثمارية مضمونة 100% فى توجو| تفاصيل

أسعار رينو renault اليوم في مصر بعد التخفيض..صور

بملابس شتوية.. زوجة خالد سليم تتألق في باريس