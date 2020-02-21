جامعة عين شمس تطلق قافلة تنمية شاملة لـ مثلث حلايب.. 23 فبراير

تنظم جامعة عين شمس بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية العسكرية القافلة التنموية الشاملة لشلاتين وابورماد وحلايب أيام" ٢٣- ٢٤-٢٥" فبراير ٢٠٢٠ .





يأتي لك تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر و أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وتنسيق ا.د. أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس و ا.د. طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش.









وتشمل عيادات القافلة العديد من التخصصات الطبية من بينها" الباطنة العامة و الرمد و الأطفال و الأنف والاذن و الحنجرة و الجلدية والنساء و طب الأسنان و الأشعة بالإضافة إلى عيادات للجراحة العامة و مناظير الجهاز الهضمي إلى جانب صيدلية القافلة التى تقدم الأدوية بالمجان.



