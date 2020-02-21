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منوعات

طعام معفن.. مطعم شهير يروج لـ البرجر بـ طريقة مقززة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:03 م
من إعلان البرجر
من إعلان البرجر
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أماني إبراهيم
على عكس المتوقع في إعلانات الطعام التي تسعى لإظهار منتجها بأنه الأفضل شكلا و ألذ طعما، نفذ مطعم شهير للبرجر إعلانه بطريقة مقززة وغير متوقعة يظهر فيها البرجر وهو يتعفن.

يبدأ فيديو الإعلان الذي يستغرق 45 ثانية، بكل التجهيزات المعتادة لإعداد البرجر، الخبز، اللحم، الخس، الطماطم، البصل، المخللات، الكاتشب والصلصة البيضاء، وبعد ذلك تبدأ تجربة ما الذي سيحدث بمرور الوقت.


على حد وصف الخبراء، فإن الحملة الإعلانية التي تهدف إلى جذب العملاء الجدد فكرة ساذجة، حيث يعتمد الإعلان على فكرة أن المنتج بدون مواد حافظة مما سيجعله يتعفن بشكل طبيعي، ويظهر في الفديو الخس وهو يذبل، ومع تقدم الوقت يكسو العفن شطيرة البرجر بالكامل وتصبح ذات شكل مقزز.


«جمال الطعام الحقيقي هو أنه يصبح قبيحًا... هذا هو السبب في أننا سنطلق منتجات خالية من المواد الحافظة الاصطناعية»، رفع المطعم الشهير هذا الشعار بالتزامن مع إتاحة طعام خالي من المواد الحافظة في كل فروعه في نهاية عام 2020.
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