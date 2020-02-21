طعام معفن.. مطعم شهير يروج لـ البرجر بـ طريقة مقززة

على عكس المتوقع في إعلانات الطعام التي تسعى لإظهار منتجها بأنه الأفضل شكلا و ألذ طعما، نفذ مطعم شهير للبرجر إعلانه بطريقة مقززة وغير متوقعة يظهر فيها البرجر وهو يتعفن.





يبدأ فيديو الإعلان الذي يستغرق 45 ثانية، بكل التجهيزات المعتادة لإعداد البرجر، الخبز، اللحم، الخس، الطماطم، البصل، المخللات، الكاتشب والصلصة البيضاء، وبعد ذلك تبدأ تجربة ما الذي سيحدث بمرور الوقت.







