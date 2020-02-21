تعرف على مناطق مشروع تطوير العشوائيات في الغربية

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بضرورة مناقشة ملف المشروعات الجارية وتطوير العشوائيات وأعمال النظافة والتطوير الجارية على مستوى المناطق السكنية خلال المرحلة المقبلة .

وشدد محافظ الغربية فى تعليماته على منح الأولوية لملفات أعمال الرصف والتجميل وخطة تأهيل شوارع المناطق السكنية والطرق الفرعية فضلا عن وضع خطة حركة مرورية نموذجية وحظر سير مركبات التوك توك لتأمين حياة وأرواح المواطنين .

فى المقابل وجه رئيس المدينة العمالية، مدير إدارة جهاز النظافة والتجميل المهندس مجدي أبوالفتوح بالتنسيق الكامل مع مسئولي حي أول وحي ثان بمناطق سكنية للاهتمام بأعمال النظافة والتجميل في مناطق "ميدان المشحمة – منطقة أبودراع – شارع نعمان الأعصر – شارع الجلاء – دوران محب – منطقة ابو شاهين شارع أبوهرجه نطاق حي اول و شوارع الجمهوريه و سكة زفتي و وابور النور و الانتاج و الشعبيه بنطاق حي ثان ، ورفع العديد من شكاوى القمامة بنواحي المدينة كاملة .

كما عقد رئيس المدينة اجتماعا مع مسئولي شركات ( كهرباء - غاز - مياه - صرف صحي - اتصالات ٠٠٠ ) لبحث مشروعات الرصف بالخطة الاستثماريه بنطاق مركز المحلة، مؤكدا خلال الاجتماع على ضرورة إنهاء جميع أعمال المرافق بالشوارع والمناطق التى يتم رصفها في الخطة الاستثمارية .

كما ناقش الاجتماع مشروع تطوير العشوائيات المقام بعدة أماكن بالمحلة من بينها منطقة سوق اللبن بنطاق حي اول و عزبه خضر وسكه طنطا بنطاق حي تاني،وتم توجيه جميع مسؤولي المرافق بضرورة التنسيق والتواجد في الأماكن التي يتم العمل بها في مشروع تطوير العشوائيات وذلك حفاظا على جميع خطوط المرافق الموجودة في الاماكن التي يتم تطويرها.