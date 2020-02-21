مستنسخ عنخ.. حكاية مفتاح الحياة الذي أهداه العناني لوزير السياحة اليوناني

وسط آلاف الرموز والمفردات المميزة في الحضارة المصرية القديمة، كانت علامة "عنخ" أو مفتاح الحياة حاضرة بقوة في اللقاء الذي جمع د.خالد العناني وزير السياحة والآثار ووزير السياحة اليوناني هاريس ثيوشاريس.





اللقاء تم في العاصمة اليونانية اثينا، التي زارها العناني في أولي جولاته الخارجية بعد توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار، حيث دعاه الوزير اليوناني، في ظل تفعيل اتفاق تعاون ثلاثي بين مصر واليونان وقبرص في مجال السياحة البحرية.





العناني حرص علي إهداء الوزير اليوناني هدية تذكارية، عبارة عن مستنسخ من مفتاح الحياة والذي تنتجه الوحدة الإنتاجية بالمجلس الاعلي للاثار، فيما اهداه ثيوشاريس رمز السلام الخاص باليونان.





وتاريخيا فإن العنخ أو مفتاح الحياة رمز هيروغليفي مصري قديم كان يستخدم في الفن والكتابة لتمثيل كلمة "الحياة"، وبالتالي، يعد كرمز للحياة نفسها.





وكان شائعًا بشكل خاص في أيدي الآلهة، أو يتم منحه من قبلهم للفرعون لتمثيل قوتهم في الحفاظ على الحياة وإحياء الأرواح البشرية في الحياة الآخرة،وكانت علامة عنخ واحدة من الزخارف الأكثر شيوعا في مصر القديمة.





وفي نهاية اللقاء حرص الدكتور خالد العناني علي دعوة وزير السياحة اليوناني علي حضور الليلة المصرية التي ستنظمها الوزارة علي هامش انعقاد بورصة برلين السياحية في شهر مارس من العام الجاري.



